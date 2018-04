Vor der größten Kupfermesse der Welt ist die Stimmung in der Branche gut. Kupfernachfragern aber drohen in den kommenden Jahren weiter steigende Preise. Das Angebot ist zu niedrig, mahnen die Analysten von BMO. Die Kupfer-Pipeline trocknet aus.

Die Kupferkrise ist vorbei

Nächste Woche trifft sich das Who is Who der Kupferwelt in Santiago zur 17. World Copper Conference. Die Stimmung in der Branche ist so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr. Denn der steigende Kupferpreis und eine höhere Nachfrage sorgen für gefüllte Kassen bei den Produzenten. Die Krise scheint die Branche abgeschüttelt zu haben. Kupfer kostet heute an der London Metal Exchange (LME) 50 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren (siehe Chart unten). Auch wenn seit Jahresanfang wieder mächtig Volatilität in die Preise gekommen ist: ein Abschwung ist derzeit nicht abzusehen. Und das hat seinen guten Grund: Bei Industriemetallen sorgt hauptsächlich die Angebotsseite für größere Preisbewegungen. Und von dort gibt es weiterhin sehr gute Signale für die Kupferproduzenten und -explorer.

Fehlende Investitionen rächen sich

Denn in den Jahren der Krise wurde kaum in neue Projekte investiert. Dementsprechend fehlen heute und in den kommenden Jahren neue Kupferminen. Es dauert schließlich bis zu zehn Jahre und mehr, bis aus der Entdeckung eines Vorkommens irgendwann tatsächlich ein Bergwerk entsteht. In einer aktuellen Studie schlagen die Analysten der Bank of Montreal ...

