Der Euro hat am Dienstag seine starken Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung auf ihrem Tageshoch von 1,2331 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2304 Dollar festgesetzt.

