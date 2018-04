Genf (ots/PRNewswire) -



- Internationale Zertifizierung: Bester Wirkungsgrad gemäß Solar Keymark bis zu 200°C verifiziert - Kommerzielle Validierung: Die jährliche immense Versorgung mit thermischer Energie senkt die Betriebskosten des Kunden - Die Zukunft der Energie: Solarthermie ist preislich nachweislich günstiger als traditionelle Brennstoffe



TVP Solar gibt die über ein Jahr hinweg gesammelten Erkenntnisse zu seinen Solarthermiemodulen bekannt, die sich am Kundenstandort Kuwait aktiv im operativen Einsatz befinden. Die Resultate belegen TVPs Best-in-Class-Leistung im Betrieb bis zu 200°Celsius, die kürzlich durch Din Certco im Solar Keymark-Programm zertifiziert wurde. Das Solarfeld in Kuwait produziert eine enorme Menge an Wärmeenergie - 750 kWh/m²/Jahr - mit einem Spitzenwirkungsgrad von 57%, was die Zertifizierungswerte bestätigt.



"TVP hat sich als Game-Changer bewiesen", freut sich Herr Piero Abbate, TVPs CEO. "Unsere extrem leistungsfähigen Module liefern vorhersagbar enorme Mengen an Wärmeenergie für selbst die energieintensivsten Anwendungen, auch in harschen Umgebungen wie z.B. der Golfregion". Die Module können für industrielle Prozesswärme, Entsalzung und Klimatisierung eingesetzt werden.



Das Solarfeld lieferte bis zu 180°Celsius für den direkten Antrieb einer zweistufigen Absorptionskältemaschine und die Klimatisierung des neuen Agility-Firmensitzes in Sulaibiya, Kuwait. Das System lief 365 Tage automatisch und unbeaufsichtigt, wobei kein einziger Tag für die Reinigung der Module aufgewendet werden musste, mit einer Zuverlässigkeit von 98% und nur 8% Effizienzverlust (verschmutzungsbedingt).



Das solarbetriebene Kühlsystem von TVP bringt 73% der für die LEED-Zertifizierung für Neubauten benötigten Punkte. Die solarthermische Anlage, die durchschnittlich pro Tag von 10 bis 15 Uhr bei Umgebungstemperaturen von bis zu 62°Celsius in Betrieb ist, liefert 70% Prozent der täglichen Kühllast, passend zur Spitzenlast.



Alternative Energy Solutions (AES) CEO Herr Stephen Lubrano erklärt: "Wir sind sehr stolz darauf, der erste Anwender dieser revolutionären Lösung in Kuwait zu sein. Die Lösung steht ganz im Einklang mit der Vision unserer Muttergesellschaft, nämlich Innovation und soziale Verantwortung". Er fügt hinzu, "TVP reduziert wirtschaftlich und effizient die Betriebsausgaben, erfüllt Agilitys Nachhaltigkeitsziele und ist ein wesentlicher Bestandteil der LEED-Zertifizierung für den neuen Firmensitz".



Informationen zu TVP Solar:



Die TVP Solar SA ist ein Schweizer Unternehmen, das innovative spiegellose thermische Hochvakuum-Solarkollektoren auf Basis patentierter Technologie entwickelt, produziert und vermarktet. Solarenergie, der Game-Changer für den Wärmeenergiesektor, ist das neue Paradigma in der Energieversorgung, das flüssige Kraftstoffe mit einer preiswerteren, kohlenstofffreien Alternative schlägt. TVPs Hochvakuum-Produkte sind seit 2017 in Serienproduktion und bereits in 9 Ländern auf 3 Kontinenten installiert, was dazu beiträgt, Betriebskosten zu senken, die Nachhaltigkeit zu steigern und die Energieversorgung weltweit zu sichern.



Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://www.tvpsolar.com



Jonathan Koifman



+41-22-534-9087



Koifman@tvpsolar.com







Informationen zu Alternative Energy Solutions:



AES ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Agility, einem weltweit führenden Anbieter von integrierten Logistiklösungen. Agility ist ein börsennotiertes Unternehmen mit über 4,1 Milliarden USD Umsatz, mehr als 22.000 Mitarbeitern und 500 Büros in 100 Ländern.



Weitere Informationen zu Agility finden Sie unter http://www.alteso.at/about/about-us/



Stephen Lubrano



+965-2498-1810



SLubrano@alenesol.com







