Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Dienstag mit deutlichen Aufschlägen in den Handel gestartet. Auslöser sind die konzilianten Töne des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der Eröffnungsrede auf dem Boao-Forum auf Hainan. Xi hat vor der Rückkehr einer Kalten-Krieg-Mentalität gewarnt und niedrigere Importzölle auf Autos und Erleichterungen bei Investitionen in chinesische Unternehmen angekündigt.

Damit geht Xi auf US-Präsident Donald Trump zu, der sich erst am Vortag in einem Tweet über die unterschiedliche Höhe der Zölle auf Auto-Importe beschwert hatte. Die sich damit abzeichnende Entspannung im Handelsstreit sorgt für Erleichterung an den Finanzmärkten. Optimisten setzen darauf, dass am Ende Handelskonflikts neue Handelsverträge zwischen beiden Ländern stehen könnten. Mit diesem Zeichen aus China steigt die Risikobereitschaft der Investoren an.

Der DAX legt im frühen Handel um 0,9 Prozent auf 12.366 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,5 Prozent auf 3.432 Punkte. Nach dem Kursabsturz am Vortag geht es für die Börse in Russland um weitere 3 Prozent nach unten. Hier belasten weiterhin die US-Sanktionen gegenüber russischen Geschäftsleuten vom Freitag.

US-Hürde im Bayer-Monsanto-Deal dürfte genommen werden

Bayer (plus 4,6 Prozent) könnte der Übernahme von Monsanto einen großen Schritt näher gekommen sein. Die Leverkusener dürften laut Kreisen auch von den US-Kartellbehörden grünes Licht für die Übernahme des US-Saatgutgiganten erhalten. Das US-Justizministerium habe sich entschieden, den Megadeal zu gestatten, nachdem die beiden Konzerne sich verpflichteten, weitere Vermögenswerte zu äußern, sagten mit der Sache vertraute Personen. Eine Grundsatzvereinbarung zwischen den Unternehmen und der Bundesbehörde, die in den letzten Tagen vermittelt worden sei, markiere einen Durchbruch in dem Fusionskontrollverfahren.

Auch die Automobilwerte, die als Verlierer höherer Zollschranken gesehen wurden, legen nach den Entspannungssignalen aus China zu. Positiv wird hier gewertet, dass Chinas Präsident Xi gegenüber den USA angekündigt hatte, Zölle auf Automobil-Importe erheblich senken zu wollen. Die Aktien von BMW legen um 2,3 Prozent zu, VW gewinnen 2,2 und Daimler steigen um 1,6 Prozent.

Aber auch die Berichtssaison liefert bereits erste Neuigkeiten. So hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (plus 5,2 Prozent) im ersten Quartal dank der größten Sparte einen kräftigen Umsatzanstieg erzielt. Sowohl Asien, die USA als auch Europa wiesen gute Wachstumsraten auf, teilte der französische Luxusgüterkonzern mit. LVMH selbst spricht von einem "bemerkenswerten" Start ins neue Jahr.

Der Schweizer Aromen- und Riechstoff-Hersteller Givaudan ist im ersten Quartal 2018 gewachsen, aber nicht so stark wie am Markt erwartet. Die Aktie wird am Morgen zunächst gegen den Trend leicht im Minus gesehen. Givaudan verlieren 3,8 Prozent, im Fahrwasser notieren die Aktien des Wettbewerbers Symrise 1,4 Prozent leichter.

Deutsche Beteiligungs AG überrascht negativ

Die Deutsche Beteiligungs AG hat dagegen überraschend vor einem Gewinneinbruch im zweiten Geschäftsquartal gewarnt. Grund dafür sei, dass das Bewertungs- und Abgangsergebnis aus dem Portfolio in den drei Monaten Januar bis März voraussichtlich "erheblich unter dem des entsprechenden Vorjahresquartals" liegen werde. Dieses sei maßgeblich für den Konzerngewinn, der deshalb ebenfalls deutlich unter dem Vorjahreswert ausfallen dürfte. Die Aktie bricht in der Folge um 4,1 Prozent ein.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.432,30 0,51 17,45 -2,05 Stoxx-50 3.030,38 0,57 17,07 -4,64 DAX 12.366,24 0,85 104,49 -4,27 MDAX 25.717,01 0,07 18,16 -1,85 TecDAX 2.541,31 0,49 12,40 0,49 SDAX 12.014,98 0,22 26,43 1,08 FTSE 7.215,54 0,29 20,79 -6,41 CAC 5.289,92 0,50 26,53 -0,43 Bund-Future 159,56 0,10 0,21 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.15 Uhr Mo, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,2326 +0,03% 1,2304 1,2322 +2,6% EUR/JPY 131,76 +0,14% 131,90 131,91 -2,6% EUR/CHF 1,1769 -0,11% 1,1785 1,1792 +0,5% EUR/GBP 0,8707 -0,17% 0,8708 1,1472 -2,1% USD/JPY 106,90 +0,11% 107,19 107,06 -5,1% GBP/USD 1,4156 +0,19% 1,4130 1,4136 +4,8% Bitcoin BTC/USD 6.728,91 -0,1% 6.778,81 6.772,60 -50,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,26 63,42 +1,3% 0,84 +6,6% Brent/ICE 69,60 68,65 +1,4% 0,95 +6,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.337,30 1.336,29 +0,1% +1,01 +2,6% Silber (Spot) 16,51 16,50 +0,1% +0,01 -2,5% Platin (Spot) 934,85 934,00 +0,1% +0,85 +0,6% Kupfer-Future 3,10 3,08 +0,7% +0,02 -6,5% ===

