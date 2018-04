Facebook-Chef Mark Zuckerberg muss am Dienstagabend das erste Mal vor US-Abgeordneten aussagen. Die Politiker warten mit harten Fragen auf ihn.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg muss sich wegen des Datenskandals in dieser Woche gleich zwei Mal dem US-Kongress stellen. Obwohl das Soziale Netzwerk den Zugriff auf Nutzerdaten von Drittanbietern eingedämmt hat und Zuckerberg ein schriftliches Schuldeingeständnis verfasst hat, muss sich der Milliardär auf kritische Fragen sowohl von demokratischen als auch republikanischen Abgeordneten einstellen.

Die Parlamentarier haben sich bereits unzufrieden darüber geäußert, wie Facebook im vergangenen Jahr mit Vorwürfen umgegangen ist, dass russische Fake-Profile über das Netzwerk in die Präsidentschaftswahl 2016 eingegriffen haben.

Und trotz aller Beteuerungen ist es Facebook bisher nicht gelungen, Fake News und sogenannte Trollfabriken, die im Auftrag von Staaten mit Fake-Profilen die Meinungen von Nutzern beeinflussen sollen, von seiner Plattform zu verbannen. Auch ein Grund, warum Zuckerberg mit dem Vorsatz ins Jahr gestartet war, Facebook zu "reparieren".

Nun kommt auch noch der Fall Cambridge Analytica hinzu. Zuckerberg versucht zwar eifrig, Schadensbegrenzung zu betreiben. Trotzdem kann der Konzern immer noch nicht genau sagen, wie viele Nutzerdaten von der britischen Datenfirma und anderen abgegriffen wurden. Nach Einschätzung von Facebook könnten die Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern weltweit betroffen sein - darunter potenziell von gut 70 Millionen Amerikaner. Cambridge Analytica selbst erklärte, man habe Informationen zu 30 Millionen Nutzern erhalten.

Facebook wusste seit Ende 2015 von der unerlaubten Daten-Weitergabe - gab sich aber mit der Zusicherung zufrieden, dass sie vernichtet worden seien und informierte die Nutzer nicht. Das wird erst jetzt nachgeholt.

Zuckerberg hatte bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten Fehler eingeräumt. Facebook hat auch neue Maßnahmen zum Schutz der Nutzerdaten angekündigt. Zudem unterstützt der Konzern ein neues US-Gesetz, nachdem Urheber politischer Werbung klar gekennzeichnet werden müssen.

Am Montag wurde Zuckerbergs vorbereitetes Statement, mit dem er vor dem US-Kongress punkten will, veröffentlicht (hier sind seine wichtigsten Punkte). Am Dienstag ab 20.15 Uhr deutscher Zeit muss Zuckerberg vor einer gemeinsamen Sitzung der Senatsausschüsse für Justiz und Handel aussagen. Am Mittwoch (16 Uhr deutscher Zeit) erwartet ihn dann das Komitee für Energie und Handel des Repräsentantenhauses. Diesen Fragen muss sich Zuckerberg wohl stellen:

Warum sollten Nutzer Facebook ihre Daten noch anvertrauen?

Zuckerbergs derzeit wohl größte Herausforderung ist es, das Vertrauen in seine Plattform wiederherzustellen. Nicht nur unter den Abgeordneten herrscht der Eindruck, dass Facebook seine Geschäftsinteressen über seine gesellschaftliche Verantwortung gestellt hat.

In der vergangenen Woche entfernte Facebook ein langjähriges Feature, bei dem Nutzer Telefonnummern oder E-Mail-Adressen in die Suche der Plattform eingeben konnten, um Bekannte zu finden. Über diesen Weg seien von Drittparteien missbräuchlich Informationen abgegriffen worden. Aber die Politiker dürften die Frage stellen, ob Facebook nicht schon länger gewusst haben muss, wie sein Netzwerk und bestimmte Funktionen genutzt - und missbraucht - wurden.

"Wir haben nicht weit genug geblickt, was unsere Verantwortung ...

