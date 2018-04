Düsseldorf - In den USA setzt die Notenbank den im Dezember 2015 eingeleiteten graduellen Leitzinserhöhungsprozess auch im laufenden Jahr fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Hintergrund sei die Annahme, dass die Inflation anziehe und sich mittelfristig im Bereich der Zielmarke von 2% gg. Vj. stabilisiere. Ein Indikator für die Entwicklung der Teuerung finde sich dabei in der vorgelagerten Ebene der Produzentenpreise. Diese seien seit 2016 im Monatsvergleich mit wenigen Ausnahmen kontinuierlich angestiegen. Die Jahresrate habe sich zuletzt der 3%-Marke genähert (März-Prognose: 2,9%) und liege - mit Ausnahme des November 2017 - damit so hoch wie zuletzt 2012.

