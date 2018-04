Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Stuttgart (pts017/10.04.2018/10:30) - Die Sensibilisierung und Vorbereitung des Unternehmens auf die Zukunft ist für Strategen eine der wichtigsten Aufgaben. Dies gilt aktuell besonders. Inkrementelle Anpassungen der Strategie werden in den kommenden Jahren für die meisten Unternehmen nicht mehr ausreichen, um den Unternehmenserfolg sicherzustellen. Wie die Märkte der Zukunft identifiziert, bewertet und strategisch erobert werden können, zeigen Strategieleiter und Unternehmensentwickler unterschiedlicher Branche auf der Jahreskonferenz Strategisches Management am 25. April in Stuttgart. Veranstalter ist die Horváth Akademie, der Weiterbildungsanbieter der Horváth & Partners-Gruppe. "In dieser Zeit der fortschreitenden Digitalisierung, in der immer mehr, häufig sehr junge Unternehmen mit neuen und innovativen Geschäftsmodellen in den Markt drängen, ist es entscheidend, bisherige Denkweisen zu durchbrechen. Ein mutiger Blick nach vorne ist notwendig, um das Unternehmen erfolgreich auf die Zukunft auszurichten", sagt Dr. Oliver Greiner, Partner und Leiter des Beratungsbereichs Strategy, Innovation & Sales bei Horváth & Partners. Die Jahreskonferenz Strategisches Management bietet eine der wichtigsten Plattformen im deutschsprachigen Raum für den Austausch unter Strategieleitern und Unternehmensentwicklern zu konkreten Vorgehensweisen, Erfolgsfaktoren und Impulse für die strategische Eroberung der Zukunft. In seiner Eröffnungskeynote spricht Patrick Kück, Director Strategy & Innovation bei der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, über die Strategie zur Gestaltung der Zukunft des Sportwagens. Dabei geht er auf innovative Mobilitäts- und Konnektivitätslösungen ein. Er zeigt zudem, wie wichtig strategische Partnerschaften für die Innovationskraft sind. Wie man den Weg von der Vision zum Geschäftsmodell erfolgreich gestalten kann, beschreibt Philipp Schröder, Managing Director Vertrieb und Marketing bei der sonnen GmbH. Die Vision des Unternehmens besteht darin, saubere und bezahlbare Energie für alle bereitzustellen. Harald Neidhardt, CEO & Curator futur/io Institute, legt in seinem Vortrag den Schwerpunkt auf exponentielle Technologien. Dabei erläutert er, was in diesem Zusammenhang auf uns zukommt und wieso Blockchain und Smart Contracts nicht nur im Bereich des Banking relevant sind. Isabel Hartung, Head of Corporate Development und Mitglied der erweiterten Gruppengeschäftsleitung bei der TRUMPF GmbH + Co. KG, gibt Einblicke in die TRUMPF Strategie 2025. Sie gibt dabei ein Plädoyer für Disruption und ganzheitliche Innovation als Treiber des Erfolgs. Das ausführliche Konferenzprogramm mit allen Vorträgen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: http://www.jahreskonferenz-strategie.de Über die Horváth Akademie Die Horváth Akademie bietet Weiterbildungsangebote für Experten und Manager mit Fokus auf Themen wie Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung. Zu den wichtigsten Angeboten zählen das Zertifikatsprogramm Horváth-Controller-Kolleg (HCK) und das Stuttgarter Controlling und Management Forum. Alle Veranstaltungen verbinden fachliche Expertise aus der Praxis mit State-of-the-Art-Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Der didaktische Ansatz reicht von konventionellen bis zu neuen Lernformaten und -inhalten, die stets umsetzungsorientiert vermittelt und nachhaltig im Unternehmen verankert werden. Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 800 hochqualifizierte Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, Saudi-Arabien, der Schweiz, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen. Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen. (Ende) Aussender: Horváth AG Ansprechpartner: Raphaela Reber Tel.: +49 711 66919 3305 E-Mail: rreber@horvath-partners.com Website: www.horvath-partners.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180410017

