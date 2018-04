Die strategische Partnerschaft ermöglicht Millionen von Lebara-Kunden digitale Geldtransfers

Lebara und WorldRemit zwei führende Unternehmen mit einem Zielpublikum aus vorwiegend ausländischen Einwohnern sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, bei der WorldRemit als exklusiver Partner von Lebara weltweite Geldtransfers, einschließlich von Deutschland aus, abwickeln wird.

Dank dieser Vereinbarung erhalten über drei Millionen Kunden von Lebara Mobile und Lebara Money die Möglichkeit, den digitalen Geldtransfer-Dienst von WorldRemit nahtlos über die Lebara-App und die -Website zu nutzen. Dies steht im Einklang mit dem Plan von WorldRemit, bis zum Jahr 2020 einen Kundenstamm von 10 Millionen, aus aufstrebenden Märkten stammenden Menschen zu bedienen.

Die Kunden von Lebara in Deutschland sowie in Frankreich, Spanien, Dänemark, in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich werden von dem umfassenden Auszahlungsnetzwerk von WorldRemit in über 145 Ländern profitieren. Somit wird den 90 Migranten, die ihre Geldüberweisungen immer noch auf herkömmlichem, nicht digitalem Zahlungswege tätigen, eine praktischere und kostengünstigere Alternative geboten.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wurde zudem ein Co-Branding zugunsten WorldRemit in den Einzelhandelsgeschäften von Lebara sowie Werbeanzeigen in den Lebara Mobile-Sim-Packs, die in 260.000 Geschäften in Westeuropa vertrieben werden, vereinbart.

Ismail Ahmed, Gründer und CEO von WorldRemit erklärte: "Wir sind sehr erfreut darüber, eine Partnerschaft mit einem der weltweit erstrangigen Mobilfunkprovider eingehen zu können, durch die seine Kunden Einwohner mit ausländischem Hintergrund der Zugang zu unseren Mobile-First-Diensten ermöglicht wird. Mit über 260.000 Verkaufsstellen bietet Lebara Sichtbarkeit und Markenbewusstsein, wodurch die leistungsstarken digitalen Kapazitäten von WorldRemit auf ausgezeichnete Weise ergänzt werden. Durch diese Partnerschaft wird unserer sicherer, schneller und kostengünstiger Überweisungsdienst Millionen von neuen Kunden vorgestellt.

"WorldRemit arbeitet bereits auf Empfängerseite mit Telekommunikationsanbietern zusammen, aber dies stellt unsere erste strategische Partnerschaft mit einem Mobilfunkanbieter auf Versenderseite dar. Wir freuen uns darauf, in der Zukunft mit gleichermaßen erfolgreichen Partnerschaften unsere führende Marktposition weiter auszubauen."

Graeme Oxby, CEO der Lebara Group, fügt hinzu: "Mit dieser Initiative gehen wir auf ein zunehmendes Bedürfnis unserer geschätzten Kundschaft ein. Viele Kunden von Lebara senden Geld an Verwandte und Freunde in ihrem Heimatland. Wir sind daher hocherfreut, eine Partnerschaft mit WorldRemit eingehen und ihnen einen einfachen und zugleich äußerst kostengünstigen Überweisungsdienst anbieten zu können."

"Lebaras führende Position auf dem Mobilfunkmarkt mit einem wachsenden Publikum an ausländischen Einwohnern in Europa, gekoppelt mit der verstärkten Nutzung von Smartphones, bildet eine ideale Plattform für die Einführung neuer und bahnbrechender Dienste mittels Partnerschaften." Unsere Partner erhalten einen einzigartigen Zugang zu einem Kundenstamm, wie er nur von wenigen Mobilfunkunternehmen geboten werden kann."

WorldRemit belegt einen zunehmenden Anteil des 600 Milliarden USD schweren Markts für Geldtransfers durch Migranten auch Rück- oder Heimatüberweisungen genannt. Das Unternehmen ist für seinen Mobile-First-Ansatz bekannt, wobei ein Drittel seiner Transaktionen an Mobile-Money-Konten gehen. Derzeit wickelt WorldRemit 74 der internationalen Geldtransfers an Mobile-Money-Konten weltweit ab.

Die Kunden von WorldRemit tätigen monatlich mehr als eine Million Transaktionen über die App oder die Website, und das Unternehmen hat einen erheblichen Anstieg (einen Anstieg von über 80 im letzten Jahr) der von Deutschland aus gesendeten Überweisungen verzeichnen können.

Weitere Informationen dazu, wie Kunden von Lebara in Deutschland Geld mittels WorldRemit überweisen können, finden Sie unter https://www.worldremit.com

Bei dieser Transaktion diente William Blair WorldRemit als Finanzberater.

* ENDE *

ÜBER WORLDREMIT

WorldRemit eine neue Art, Geld zu überweisen.

Mühelos und ohne Vermittler oder Agentur: Öffnen Sie einfach die App oder besuchen Sie die Website.

Unmittelbare Geldtransfers in die meisten Länder: Geld wie eine SMS versenden

Mehr Möglichkeiten der Auszahlung (Mobile Money, Banküberweisung, Abholen von Bargeld)

Verfügbar in mehr als 50 Ländern und an über 145 Zielorten

Finanziell unterstützt von LeapFrog Investments, Accel Partners und Technology Crossover Ventures (TCV) die Investoren hinter Facebook, Spotify, Netflix und Slack

WorldRemit hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien, und betreibt Niederlassungen in den USA, in Kanada, Südafrika, Malaysia, Singapur, Japan, Hongkong, Australien, Neuseeland und auf den Philippinen.

ÜBER LEBARA

Lebara ist ein führender europäischer Telekommunikationsbetreiber, der aus dem Ausland stammenden Einwohnern hochwerte mobile Produkte und Dienstleistungen zu kostengünstigen Preisen zur Verfügung stellt. Lebara bietet Prepaid-SIM-Karten und ähnliche Produkte und Dienstleistungen an, die sich an die internationalen Gemeinden in sechs europäischen Ländern Deutschland, Frankreich, Spanien, Dänemark, die Niederlande und das Vereinigte Königreich richten. Kunden schätzen Lebara als einen vertrauenswürdigen, ehrlichen Anbieter von benutzerfreundlichen Produkten und Dienstleistungen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180410005097/de/

Contacts:

WorldRemit

Lucas Germanos

Leiter PR und Global Media Relations

lgermanos@worldremit.com