Zum Einsatz kommen die kompakten I/O-Module der EJ-Serie in der aktuellen Generation des Die-Sorting-Systems DS Merlin des Sondermaschinenbauers. Die Maschine für das vollautomatische Handling von ungehäusten Mikrochips (Dies) verarbeitet nun bis zu 30.000 Dies pro Stunde - inklusive einer vollständigen optischen Inspektion auf eventuelle Beschädigungen. Zum Vergleich: Die Vorgänger-Generation schaffte einen Durchsatz von 20000 Chips/Stunde. Neben der Durchsatzsteigerung von 50 %, einer vereinfachten Maschineneinrichtung und -bedienung sowie dem verbesserten Wafer-Handling konnten die Entwickler des Maschinenbauers zudem die Kosten um 20 % senken. "Hierzu hat auch die Standardisierung der I/O-Ebene mit den Ethercat-Steckmodulen beigetragen", erläutert Martin Dimpfl, Leiter Electronic Engineering im Unternehmensbereich Automation. Die Module sorgen beispielsweise für eine zeit- und fehlerminimierte Produktion der Anlagen, mithin für reduzierte Herstellungskosten und verkürzte Lieferzeiten. Das verschafft dem Sondermaschinenbauer mit Sitz in Roding, der auch Maschinen für die Halbleiter-Endfertigung, zur RFID- und Tag-Herstellung, zur ID-Karten- und Pass-Produktion sowie komplexen Inspektionsanlagen herstellt, nicht nur einen hohen Standardisierungsgrad, sondern einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.

Die DS Merlin kann Mikrochips bis zu einer Größe von 0,2 x 0,4 mm und einer Dicke von 80 µm mit höchster Präzision und Geschwindigkeit verarbeiten. Dazu wird der jeweilige Wafer vermessen und die Platzierung beziehungsweise Größe der einzelnen Chips erfasst. Anschließend korrigiert die Maschine automatisch die Übergabe der Halbleiter-Bausteine an die einzelnen Pick-and-Place-Einheiten. Dazu Martin Dimpfl: "Bislang musste all das vom Maschinenbediener selbst per Teach-in umgesetzt werden. Dieser Aufwand entfällt nun komplett."

Modul-Konzept unterstützt modularen und kompakten Aufbau

Der ...

