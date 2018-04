Linz - Das Britische Pfund konnte in den letzten Wochen gegenüber dem Euro deutlich an Stärke zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. EUR/GBP sei von 0,8960 auf knapp 0,8700 abgesackt. Ursache dafür sei die Einigung auf ein "Übergangsabkommen" (21 Monate: März 2019 - Dezember 2020) zwischen der EU und Großbritannien für die Zeit nach dem Brexit im März 2019.

