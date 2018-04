Die Rewe Group konnte ihren Umsatz 2017 auf 57,8 Milliarden Euro steigern. Durch die Übernahmen von über 220 Filialen anderer Ketten brach der Gewinn jedoch ein.

Der Kölner Handels- und Touristikkonzern Rewe ist 2017 erneut kräftig gewachsen. Dank der Übernahme von mehr als 60 Kaiser's-Tengelmann-Filialen und über 160 Sky-Märkten, aber auch durch das florierende Geschäft in den eigenen Läden steigerte die Rewe Group ihren Umsatz um 6,7 Prozent auf 57,8 Milliarden Euro. Das teilte Rewe-Vorstandschef Lionel Souque am Dienstag in Köln mit.

Der Umsatzsprung war allerdings teuer ...

