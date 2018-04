Mit dem neuen Werk baue man die Kapazitäten aus und trage einen wesentlichen Teil zur E-Mobility in China bei, so Heinrich Baumann, Geschäftsführender Gesellschafter, während der Eröffnungsfeier. Der Schwerpunkt des etwa 100 Kilometer südöstlich von Peking gelegenen Werks in Tianjin liegt in der Pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...