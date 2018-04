Bonn - Fundamentale Einflussfaktoren waren gestern Mangelware, so die Analysten von Postbank Research.In der Folge habe sich zum Wochenauftakt ein impulsloser Handel an den wichtigsten Rentenmärkten ergeben. Dabei habe der deutsche Markt geringfügig leichter tendiert. Die Rendite 10-jähriger Bunds sei um 1 Basispunkt auf 0,51% geklettert. 2-jährige Bundesanleihen hätten zum Handelsschluss mit -0,57% ebenfalls um 1 Basispunkt höher als am letzten Freitag rentiert, während die Rendite 5-jähriger Papiere um 2 Basispunkte auf -0,09% gestiegen sei. (10.04.2018/alc/a/a)

