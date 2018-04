In einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Ba'ao in Südchina stellte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eine weitere Öffnung seines Landes in Aussicht. Mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen sollen folgen, der Finanzsektor soll weiter geöffnet und Beschränkungen für Beteiligung ausländischer Firmen insbesondere in der Autoindustrie gelockert werden.

Chinas Öffnungspolitik im Fokus

Nachdem am Montag die Finanzbranche die Stimmung der Anleger merklich aufhellen konnte, sind es heute die Automobilwerte, die den DAX-Index vorantreiben. Dieses Zeichen der Entspannung dürfte den eskalierenden Handelskonflikt mit den USA einen deutlichen Dämpfer verpassen, allerdings müssen den Worten erst noch Taten folgen, ehe sich die Euphorie tatsächlichen in mittelfristig steigenden Kursen niederschlägt. Trotzdem sind die Aussichten auf kurzfristiger Basis für ein Long-Investment durchaus positiv zu bewerten und können für eine Investition herangezogen werden.

