Weil die USA Sanktionen verhängen, will Russlands Regierung Firmen wie Rusal zurück in die Heimat locken. Gleich zwei Inseln könnten zu Steueroasen werden.

Die Insel "Krasnyj Oktjabr" ("Insel Oktober") inmitten von Kaliningrad hat eine Geschichte als Luxus-Flecken. Im 17. Jahrhundert, als die Stadt noch Königsberg hieß und die Insel Lomse, ließ König Friedrich II hier Maulbeerbäume pflanzen und Seidenraupen züchten - bis der strenge Winter 1771 das Seidengeschäft einfrieren ließ.

Nun, fast 250 Jahre später, soll hier wieder das Geld einziehen. Und dafür sind die frostigen Beziehungen Russlands und der USA verantwortlich. Denn seit die Amerikaner Sanktionen gegen Putin-nahe Geschäftsleute - etwa den Eigner des russischen Aluminiumkonzerns Rusal, Oleg Derpaska, - und deren Unternehmen verhängt haben, sucht die russische Politik nach Möglichkeiten, den notleidenden Oligarchen aus der Patsche zu helfen. Bereits am Montag sagte Premier Dmitrij Medwedew, die russische Regierung werde Pläne zur Unterstützung sanktionierten Unternehmen erarbeite.

Die russische Zeitung "Vedomosti" will nun erfahren haben, wie diese Staatshilfen aussehen könnte: So solle die russische Regierung die Idee diskutieren, in Russland zwei Wirtschaftszonen ...

