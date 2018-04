Chinas Präsident versucht offenbar, dem Handelsstreit mit den USA Schärfe zu nehmen: Am Dienstag kündigte er eine Öffnung der heimischen Wirtschaft und eine Senkung von Importzöllen an. Kritiker bleiben skeptisch.

Chinas Präsident Xi Jinping hat zum wiederholten Mal eine Öffnung der heimischen Wirtschaft und eine Senkung von Importzöllen angekündigt. Die im Ausland seit Jahren als überfällig angesehenen Schritte nannte Xi am Dienstag in einer Rede auf dem Asien-Forum in Boao. Beobachter sahen darin den Versuch, im Handelsstreit mit den USA den Druck vom Kessel zu nehmen. Die Börsen nahmen dies positiv auf und reagierten mit steigenden Kursen.

Xi wiederholte die Zusage, den chinesischen Markt für ausländische Investoren weiter zu öffnen. So sollten die Obergrenzen für ausländische Beteiligungen im Automobil-, Schiff- und Flugzeugbau "so bald wie möglich" angehoben und bereits früher angekündigte Maßnahmen zur Öffnung des Finanzsektors beschleunigt werden. "In diesem Jahr werden wir die Einfuhrzölle für Autos ...

