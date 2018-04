Der wöchentliche Blick auf die Wirtschaftswelt von Robert Jakob

Mit einem Minus von über 20 Prozent an einem einzigen Handelstag klatschte die Aktie des weltgrössten Nickelproduzenten gestern an die Wand. Jetzt sucht der Titel Boden. Schuld am Kursmassaker bei Norilsk Nickel sind die US-Sanktionen gegen russische Oligarchen. Mit Vladimir Potanin, Oleg Deripaska und Roman Abramovich, dem prominenten Besitzer des Fussballklubs Chelsea, streiten sich gleich drei Milliardäre um Macht und Anteile und damit Einfluss beim Rohstoffgiganten. Besonders Oleg Deripaska, der mit seinen verzweigten Firmenbeteiligungen über Holdingstrukturen von zahlreichen Kreditlinien abhängt, kommt durch die US-Sanktionen unter Druck. Er kann sich kaum mehr Dollars ausleihen. Schon heisst es, der Oligarch müsse den Offenbarungseid leisten. Doch so weit wird es das System Putin nicht kommen lassen. Die Rohstoffvorkommen und deren Ausbeutung sind für Russland von strategischer Bedeutung. Nickel ist für die Stahlveredelung Gold wert.

