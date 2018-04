FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.04.2018 - 11.00 am



- ALPHAVALUE CUTS AVIVA TO 'ADD' ('BUY') - ALPHAVALUE RAISES NEXT PLC TO 'REDUCE' ('SELL') - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 623 (631) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 800 (900) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1238 (1211) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASCENTIAL PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 400 PENCE - BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2060 (2040) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2700 (2720) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES TED BAKER TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 3250 PENCE - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 415 (425) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2200 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1690 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 515 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3650 (3700) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 200 (300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 210 (240) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS PLANT HEALTH CARE PRICE TARGET TO 40 (45) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 18 (23) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 275 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3875 (4100) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.