Veritas Investment: Erweiterter Aktienselektionsprozess beim Ve-RI Listed Infrastructure DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds Veritas Investment: Erweiterter Aktienselektionsprozess beim Ve-RI Listed Infrastructure 10.04.2018 / 11:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEINFORMATION FRANKFURT, 10. APRIL 2018 Erweiterter Aktienselektionsprozess beim Ve-RI Listed Infrastructure * Veritas optimiert Aktienselektionsprozess für alle Aktienfonds. * Quartalsweise Reallokation des Infrastrukturfonds nach neuem Vorgehen abgeschlossen. * Insgesamt 17 Titel ausgetauscht. Basis jeder Investmententscheidung bei den Aktienfonds von Veritas Investment ist der intern entwickelte, rein systematische Aktienselektionsprozess. Nach rund einjähriger Entwicklung und ausführlichen Tests kommt nun erstmals ein ergänzter Prozess zum Einsatz. "Wir haben uns nach reiflicher Überlegung und einer langen Testphase dazu entschieden, unseren Aktienselektionsprozess anzupassen", so Christian Riemann, zuständiger Portfoliomanager von Veritas Investment, zu den vorgenommenen Änderungen. Unverändert kommen Quality- und Valuekriterien zum Einsatz. Dabei werden Unternehmen mit einer niedrigen Bewertung und einer hohen Profitabilität bevorzugt. Neu hinzugekommen ist der Aspekt der Trendstabilität. Ziel ist es dabei die Aktienwerte zu identifizieren und besser zu bewerten, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Vierter Bewertungsfaktor ist das Kursrisiko, welches über die Volatilität der jeweiligen Aktie ermittelt wird. Alle vier Faktoren werden dabei gleichgewichtet und bei der Betrachtung der Aktienwerte mit jeweils 22,5 Prozent berücksichtigt. Der bisher zum Einsatz gekommene eVAR wird gestrichen. Die weiteren 10 Prozent der Bewertung steuern unverändert Nachhaltigkeitskriterien (ESG) bei. Weder in der Gewichtung noch im Vorgehen wurden bei den ESG-Kriterien Veränderungen vorgenommen. "Die Neuerungen am Aktienselektionsprozess stellen eine Weiterentwicklung unseres regelbasierten und prognosefreien Investmentansatzes dar, den wir nun seit 2014 bei diesem Fonds im Einsatz haben. Testreihen mit Echtdaten aus der Vergangenheit belegen, dass dieses neue erweiterte Vorgehen bei der Aktienselektion eine positive Auswirkung auf die Fondsentwicklung gehabt hätte. Ohne die Volatilität signifikant nach oben zu ziehen, steigt bei diesen Testreihen die Rendite. Dieses erfreuliche Testergebnis hat uns dazu bewogen, unseren erprobten und erfolgreichen Aktienselektionsprozess in dieser Art und Weise anzupassen", erläutert Riemann. Der Ve-RI Listed Infrastructure investiert in Kerninfrastrukturunternehmen, die beispielsweise Energie- und Kommunikationsnetzwerke zur Verfügung stellen, Mautstraßen und Brücken sowie See- und Flughäfen betreiben. Bei der Premiere der nun erweiterten Veritas-Aktienselektion des weltweit investierenden Infrastrukturfonds wurden aktuell 17 Titel aus dem Fondsportfolio ausgetauscht, dass grundsätzlich aus insgesamt 30 Werten besteht. Diese deutliche Verschiebung des Investmentportfolios hat auch Auswirkungen auf die Länderverteilung und Sektorengewichtung. Weiterhin kommen 30 Prozent der Unternehmen aus den USA. Die bisher vier britischen Unternehmen (15 %) sind allesamt nicht mehr im Portfolio enthalten. Dafür stieg der Anteil an italienischen Unternehmen von 7 Prozent auf nunmehr 17 Prozent. Auch der Anteil aus Hong Kong stiegt von 13 Prozent auf 17 Prozent. Japanische Werte und Schweizer Unternehmen sind mit jeweils 7 Prozent vertreten. Jeweils eine Aktiengesellschaft hat ihren Sitz in Spanien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Australien, Kanada, Singapur und Österreich und komplettieren das Portfolio. Stärkster Sektor ist unverändert Energy Distribution mit 40 Prozent (-7 %). Network Energy (jetzt 7 %) wurde vom Sektor Airport (17 %) verdrängt. Mit jeweils 13 Prozent sind Network Gas-Oil (+6 %) und Railways (+7 %) vertreten. Mittlerweile sind drei Unternehmen aus dem Sektor Toll Road (10 %) im Fonds enthalten. Zuvor lag deren Anteil noch bei drei Prozent. Deutlich reduziert wurde der Anteil im Sektor Network Energy (-6 %). Der bisherige 10 Prozentanteil am Sektor Wasser wurde komplett abgebaut. Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure und die detaillierte Zusammensetzung des Portfolios finden Sie unter: www.veritas-investment.de. ÜBER VERITAS INVESTMENT Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management. Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. ÜBER VERITAS INVESTMENT Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management. Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen. Mit unserem 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. 