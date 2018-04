Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wer schickt hier wen auf die Bretter? In einer neuen Folge von "Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" (Mittwoch, 11. April, 20:15 Uhr, SAT.1) wartet eine Challenge mit Durchschlagskraft auf die Kandidaten: Sie müssen Jury-Mitglied Lea Lange und Coach Matthew Mockridge von ihrer Ausdauer und dem Willen, auch gegen Widerstand weiterzumachen, überzeugen. "Mir geht es gar nicht so sehr darum, wer das perfekt macht, sondern vielmehr um Durchsetzungsvermögen und Willenskraft, diese Übungen bis zum Ende durchzustehen", sagt Matthew Mockridge. Fachkundige Sparrings-Partner der Gründer-Talente sind Olympiasieger Torsten May und sein Vater Uli im Boxtempel Berlin. Schon im Vorfeld flattern bei Kandidat Ned (25) die Nerven: "Ich denke, heute werden wir ein oder zwei Sachen richtig auf die harte Tour lernen müssen!" In einer weiteren Challenge geht es für die Kandidaten auf dem Hamburger Fischmarkt um Verkaufsstärke und das richtige Timing, weiß Jury-Mitglied Dr. Klaus Schieble: "Gründer müssen ständig im Dienst sein. Sie haben keinen Nine-to-Five-Job. Wenn man mit einem Investor aus Übersee spricht, dann muss man in der Lage sein, dann wach zu sein, wenn der Kunde wach ist und wenn der Investor wach ist. Und das kann auch sehr früh sein." Wer schafft es auch morgens um vier Uhr mit voller Konzentration zu performen? Wer verkauft mit seinem gewinnendsten Lächeln am meisten? Wer sichert seinem Team damit den Sieg? Wer kann Unternehmer Carsten Maschmeyer von seiner mentalen Stärke überzeugen - für wen ist der Traum vom eigenen Unternehmen und dem Cash-Investment von einer Million Euro ausgeträumt?



Diese neun Gründer kämpfen mit ihren Produktideen weiter darum, Deutschlands bester Gründer zu werden:



Anja Jäger, 46 (selbstständige Kosmetikerin aus Vellmar) Windschutz für Sonnenliegen



Daniel Termann, 25 (Medizinstudent aus Berlin) Der Komator - eine Vorrichtung, die Betten zum Schwingen bringt. Zur Optimierung des Schlafes misst eine App dabei die Herz- und Atemrate des Schlafenden.



Jennifer Schwade, 29 (Unternehmensberaterin aus München) Armshaper für Oberarme



Kerstin Weise, 50 (Geschäftsfrau aus München) chokoin - ein Erfrischungsgetränk auf Basis der Kakaofrucht



Kim Eisenmann, 23 (Studentin aus Karlsruhe) FlipPen - eine Kombination aus Kugelschreiber, Textmarker und Handspielgerät



Linda Wonneberger, 29 (Gründerin aus Berlin) LindaBra - ein passender und bequemer BH ohne Metallbügel



Nexhmedin "Ned" Sadikaj, 25 (freiberuflicher Berater aus Blaufeld-Wiesenbach) HeinHo - Kleidungsstück, das verhindert, dass Hemden aus der Hose rutschen.



Sevil von Kuczkowski, 41 (Freelancerin aus Frankfurt) Frischemesser für Lebensmittel, der anzeigt, ob Getränke noch frisch sind.



Stefan Chang, 34 (Doktorand aus Aachen) Ein hygienischer Schuhschrank, der Schuhe von Gerüchen reinigt und von Bakterien befreit.



Weitere Infos zur neuen Gründer-Reihe, Interviews mit der Jury, Gründer-Coach Matthew Mockridge und den Kandidaten sowie Pressematerial zum Download finden Sie unter http://presse.sat1.de/startup/.



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Stephanie Bruchner Tel.: +49 (89) 9507-1166 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2