Zürich - Die ICT-Branche bleibt auch für das zweite Quartal 2018 sehr optimistisch: Der Swico ICT-Index klettert erneut um 2.1 Punkte und erreicht mit 119.7 Punkten den höchsten Wert seit dem Frankenschock. Sämtliche Segmente der ICT-Branche erwarten ein rentableres Wachstum. ICT-Spezialisten-Mangel, Margendruck und Technologiewandel bleiben die wichtigsten Herausforderungen. Die Branchen Imaging/Printing/Finishing und Consumer Electronics verharren trotz einiger positiver Signale weiterhin unter der Wachstumsgrenze.

Der Swico ICT-Index hat auch im ersten Quartal 2018 wieder deutlich zugelegt und knüpft damit an die gute Entwicklung im letzten Jahr an. Am meisten zur guten Stimmung trägt das Segment Consulting bei (plus 4.5 Punkte), erneut gefolgt von IT-Technology (plus 4.3 Punkte). Das Segment IT-Technology erreicht mit 120.9 Punkten beinahe wieder den bisherigen Höchstwert von 121.1 Punkten aus dem 1. Quartal 2011. Auch der Stimmungsindex für das Segment IT-Services ist gut: Er wächst um 3.8 Punkte auf 118.4 Punkte. Das Segment Software, welches im Vorquartal am stärksten wuchs, erwartet einen Rückgang von minus 2.6 Punkten auf nach wie vor sehr hohe 119.7 Punkte.

Die Branche ist voll Optimismus: Alle vier Segmente erwarten

