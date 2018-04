Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Analyst Jeremy Redenius bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Bericht des "Wall Street Journal", wonach die US-Kartellwächter dem geplanten Kauf des US-Saatgutkonzerns Monsanto doch noch zustimmen. Sollte der Artikel stimmen, dürfte der Deal mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Bühne gehen. Der deutsche Agrochemie- und Pharmakonzern bräuchte zwar immer noch die Zustimmung Russlands, Kanadas und Mexikos, das aber dürfte nach positiven Entscheidungen der Europäischen Union und der USA kein Thema sein. So werde Russlands Ja noch im April erwartet./la/gl

Datum der Analyse: 09.04.2018

ISIN DE000BAY0017

