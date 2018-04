Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) will der Hauptversammlung am 18. Mai 2018 vorschlagen, die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 zur Erweiterung des Investitionsspielraums auszusetzen. Dies wurde bereits im September vergangenen Jahres kommuniziert. Im letzten Jahr wurden 0,75 Euro Dividende ausbezahlt. Die EQS Group hat das Geschäftsjahr 2017 mit einer deutlichen Umsatzsteigerung abgeschlossen und zum achten Mal in Folge neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...