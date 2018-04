Berlin (ots) - Die Tarifverhandlungen für die rund 800.000 Beschäftigten der deutschen Bauwirtschaft werden kommende Woche in Berlin fortgesetzt, nachdem in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar kein Ergebnis erzielt werden konnte. Die IG BAU hatte neben der reinen Lohnforderung ein Forderungspaket erhoben, das einer Lohnerhöhung von 30 Prozent gleichkommt. Dennoch haben die Arbeitgeber - auf Basis des Lohnniveaus in Ostdeutschland - einen Abschluss mit einem Gesamtvolumen von 6 % bei einer 24monatigen Laufzeit angeboten.



Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am



Montag, den 16. April 2018, um 11 Uhr, und findet statt im Hotel Pullmann Berlin Schweizerhof, Budapester Straße 25, 10787 Berlin.



Verhandlungsführer der Arbeitgeber ist Frank Dupré, gleichzeitig Vizepräsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe.



Er steht für ein kurzes Statement zum Auftakt der dritten Verhandlungsrunde zur Verfügung.



Sie erreichen Frau Dr. Ilona K. Klein vor Ort unter 0172 2144601.



OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33001 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33001.rss2



Pressekontakt: Dr. Ilona K. Klein Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zentralverband Deutsches Baugewerbe Kronenstr. 55-58 10117 Berlin Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420 eMail klein@zdb.de