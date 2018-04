shareribs.com - In der vergangenen Woche fand die erste C3 Crypto-Conference, Deutschlands bisher größte Messe zu den Themenbereichen Blockchain und Kryptowährungen, in Berlin statt.Wir waren natürlich für Sie vor Ort und haben die Gelegenheit genutzt, um mit Tobias Platte, dem Geschäftsführer der me.mento 3D GmbH zu sprechen, der einer Vielzahl von Interessenten die Chance gab, mit einem VR-Headset in die vrXcity einzutauchen. Dabei war er sich selbst nicht zu schade, ihnen persönlich die vielfältigen Möglichkeiten dieser interaktiven Welt sowie die Einsatzmöglichkeiten des redBUX-Token zu erklären.Es war spannend zu beobachten, wie sehr die interessierten Standbesucher beim Testen der VR-Umgebung alles um sich herum vergaßen, in das Geschehen vertieft waren und im Anschluss daran äußerst begeistert von dem realitätsnahen Erlebnis sprachen.In den vergangenen Wochen hat das me.mento Management eine Reihe von internationalen Krypto-Messen besucht und stieß dabei insbesondere in Singapur, Hongkong und Tokio auf starkes Interesse. Aufgrund dessen wurde nun auch die redBUX-ICO-Seite in Chinesisch und Japanisch übersetzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...