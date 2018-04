Der Familienunternehmer Carl-Julius Cronenberg tat, was die meisten scheuen: Er wechselte in die Bundespolitik. Seine Bilanz nach einem halben Jahr als FDP-Parlamentarier: An die Bürokratie muss man sich gewöhnen.

Am Ende dieser fünf Minuten, in denen er von flexibleren Arbeitszeiten bis zum Bürokratieabbau so ziemlich alles gefordert hat, was Liberale sozialpolitisch eben so fordern, legt Carl-Julius Cronenberg die Hände aneinander. Der Blick wendet sich zu seiner Linken, wo im Deutschen Bundestag traditionell die Fraktion der gleichnamigen Partei sitzt. Seine Stimme wird langsamer, deutlicher. "Bevor ich zum Schluss komme, erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung", sagt der 55-Jährige, der an diesem Februartag zum ersten Mal für die FDP als Abgeordneter am Rednerpult unter der Reichstagskuppel steht. "Ich bin Familienunternehmer. Und nicht, wie im Antragstext suggeriert, ein Lohnräuber." So antwortet Cronenberg auf einen Antrag der Linken, die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 auf 40 Stunden zu reduzieren. Die Antragstellerin der Partei sei herzlich eingeladen, sagt er noch, ihn in seinem Unternehmen zu besuchen und sich mit seinen Mitarbeitern zu unterhalten.

Was an diesem Tag im Deutschen Bundestag zu beobachten ist, hat Seltenheitswert. Seit Jahren murren Parteien und Verbände aller Couleur darüber, dass es zu wenige Unternehmer und Selbstständige im Parlament gibt. Tatsächlich sind Menschen, die vielen anderen Menschen Arbeit geben, Exoten im Hohen Haus, das dadurch, so verstehen das manche, eingeschränkt wird in seiner Sicht auf die Welt.

Nun ist es ja nicht so, dass das politische System Unternehmer benachteiligt. Die meisten mosern nur lieber über Beamte im Parlament, als sich selbst dorthin wählen zu lassen. Deswegen ist der Schritt, den Cronenberg gegangen ist, so bemerkenswert.

Dies ist die Geschichte über einen Mann, den sie in seiner sauerländischen Heimat nur "Carlo" rufen. Der in zehnter Generation die Julius Cronenberg oH führt: 250 Mitarbeiter, 75 Millionen Euro Jahresumsatz, Produzent von Fahnenmasten, Dichtungen und Geländern. Und der dann im vergangenen Sommer das Experiment seines Lebens wagte, sich aufstellen ließ für die FDP, Platz 16 auf der Landesliste bekam, in den Bundestag einzog. Der hoffte, Teil der Jamaika-Regierungskoalition zu werden - und nun als Hinterbänkler in der Opposition sitzt.Wer Cronenberg im ersten halben Jahr seiner Politikkarriere begleitet, der versteht, warum so viele Unternehmer die Bundespolitik scheuen. Der lernt aber auch, dass diese Menschen womöglich routinierter als andere Berufsgruppen mit Niederlagen umgehen können. Und der nimmt den Eindruck mit, dass viele von ihnen am Politikbetrieb womöglich scheitern würden - sich der Einsatz aber dennoch lohnt. Dies ist das Protokoll einer Expedition.

Als Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth an jenem Tag im Februar die erste Rede des Abgeordneten Cronenberg anmoderiert, wird es persönlich. Roth erwähnt dessen Vater: Dieter-Julius war ebenfalls Politiker, ebenfalls in der FDP und zehn Jahre lang Bundestagsvizepräsident. In den Neunzigerjahren wirkte er maßgeblich an Norbert Blüms Renten- und Gesundheitsreform mit. Als Cronenberg senior 2013 starb, reifte in seinem Sohn Carlo der Entschluss, selbst aktiv zu werden. Mehr als zwei Jahre lang leitete er seinen Rückzug aus der Geschäftsführung ein. Nun steht er im Plenum. Cronenberg strahlt stolz und verneigt sich leicht vor Roth. Er ist endlich angekommen - nach einem unglaublichen Auf und Ab.

Monate vorher, Anfang Oktober, zwei Wochen nach der Bundestagswahl, empfängt Cronenberg zum ersten Treffen. Dunkelblaues Jackett, randlose Brille, Café Einstein nahe des Brandenburger Tors. Wie die Profis. Er ist zu Bewerbungsgesprächen mit möglichen Mitarbeitern in Berlin. Acht Kandidaten hat er in den vergangenen Tagen getroffen, morgen reist er zurück ins Sauerland. "Wenn ich für die Firma Interviews führe, kenne ich die zu besetzende Stelle und die dafür benötigten Kompetenzen genau", sagt er. Hier in Berlin hingegen sei alles noch unklar: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...