Nach dem Ende eines mehrstündigen Warnstreiks der Flughafenfeuerwehr hat der Airport Köln/Bonn am späten Dienstagvormittag den Flugbetrieb wieder aufgenommen. Starts und Landungen seien wieder möglich, teilte der Airport mit.

Die Feuerwehr hatte zuvor von 8 Uhr bis 11 Uhr die Arbeit niedergelegt und so für einen Komplettausfall gesorgt. Es kam zu vielen Verspätungen, zudem mussten den Angaben zufolge zwei ankommende Flüge zu anderen Airports umgeleitet werden. Bereits vorsorglich waren wegen des Warnstreiks 76 Flüge gestrichen worden. Erste Mitarbeiter legten um 6 Uhr die Arbeit nieder.

Köln/Bonn ist einer von vier Flughäfen in Deutschland, die im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst bestreikt wurden. Ausstände gab es noch in München, Frankfurt und Bremen. An den einstmals staatlich betriebenen Airports werden noch zahlreiche Beschäftigte nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt. Die Gewerkschaft Verdi hatte angekündigt, vor allem die Bodenverkehrsdienste und teilweise auch die Feuerwehr würden bestreikt./idt/DP/das

