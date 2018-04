Berlin - ad pepper media-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin: Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) von "hinzufügen" auf "kaufen" herauf und erhöht das Kursziel von EUR 4,50 auf EUR 4,80.

Den vollständigen Artikel lesen ...