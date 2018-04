Frankfurt - Japanische Investoren haben im Februar mit 3.924 Milliarden JPY (ca. 36,6 Milliarden USD) einen Rekordbetrag an US-Anleihen verkauft, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262). Dies gehe aus einer Statistik des japanischen Finanzministeriums hervor, nach der andererseits umgerechnet 8,06 Milliarden EUR im Gegenzug in auf Euro lautende Anleihen investiert worden seien.

