Die Jahresbilanz 2017, die am 22. März präsentiert wurde, war weniger das Problem, es war die Perspektive für 2018, die mitgeliefert wurde, die den Kurs der MediGene-Aktie (ISIN: DE000A1X3W00) nach unten in Marsch setzte. Mehr Verlust, weniger Umsätze. Nun muss ein Biotechunternehmen oft jahrelang so zurande kommen, denn die Suche nach neuen Wirkstoffen und deren langer Weg bis zur Vermarktung kosten eben viel Zeit und Geld.

Aber dass die Aktie im Januar so immens angesprungen war, lag auch daran, dass Marktteilnehmer mal wieder darauf spekulierten, dass sich da irgend ein großer Pharmakonzern für MediGene interessieren könnte, das Unternehmen übernehmen und den Anlegern ein weit über dem aktuellen ...

