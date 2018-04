Im Flughafenbereich sieht Dr. Christoph Beumer ein starkes Wachstumspotenzial für sein Unternehmen. Wichtige Luftfahrtdrehkreuze stellen sich auf wachsende Passagierzahlen ein, um auch zu Spitzenzeiten kurze Umsteige- und Transferzeiten zu ermöglichen. Beumer will mit der Lieferung von effizienten Gepäckfördersystemen an diesem Wachstum teilhaben. Auch das Geschäft mit Hochgeschwindigkeits-Sortieranlagen für Onlinehändler und Logistikzentren laufe gut. Es geht aber nicht um Wachstum um jeden Preis, so Beumer. "Generell stellt sich heutzutage die Frage: Wie kann ein mittelständisches Unternehmen eine wachsende Zahl an Aufträgen mit gewohnt hoher Qualität zur Zufriedenheit der Kunden abwickeln?" Denn aus dieser komfortablen Marktsituation heraus ergeben sich für alle Intralogistikanbieter Herausforderungen in Sachen Qualität und Termintreue. Um genau dieser Situation zu begegnen, hat sich die Beumer Group die Strategie "The best, not the biggest" auf die Fahnen geschrieben. "Wir wollen den langfristigen Erfolg, nicht den kurzfristigen Profit", stellt Dr. Christoph Beumer klar.

Besser werden, anstatt nur zu wachsen

"Um wettbewerbsfähig zu sein und Kunden überall auf der Welt zuverlässig zu unterstützen, haben wir in der Vergangenheit unsere Internationalisierung konsequent vorangetrieben und weltweit Niederlassungen gegründet und ausgebaut", berichtet Dr. Beumer. Die Beumer Group ist dadurch organisch stabil gewachsen - ebenso durch Zukäufe internationaler Unternehmen. Im Jahr 2009 - mitten in der Weltwirtschaftskrise - kam die Beumer Group mit dem dänischen Unternehmen Crisplant zusammen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...