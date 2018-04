Frankfurt/Main (ots) -



- Vielseitiges Themenspektrum mit Fokus auf Digitalisierung in der Qualitätssicherung - Fraunhofer IOSB demonstriert Bedeutung von Cyber-Sicherheit in vernetzter Produktion - DGQ und DQS bieten abwechslungsreiches Programm mit 14 Kundenforen



Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) und die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) sind mit einem gemeinsamen Stand auf der Control vertreten (Halle 5, Stand 5410). Die internationale Fachmesse für Qualitätssicherung findet vom 24. bis 27. April 2018 in der Landesmesse Stuttgart statt. Beide Partner präsentieren sich mit einem vielseitigen Themenangebot ihrem Kernpublikum. Einen Schwerpunkt setzen sie dabei auf die Digitalisierung in der Qualitätssicherung. Mit dem Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB ist ein Kooperationspartner der DGQ im Bereich Weiterbildung vor Ort und informiert am Stand von DGQ und DQS GmbH über das Thema "Cyber-Sicherheit in der vernetzten Produktion". Zudem bieten DGQ und DQS an drei Messetagen ein abwechslungsreiches Programm mit 14 verschiedenen Workshops an.



Fraunhofer IOSB als Kooperationspartner DGQ für die Weiterbildung mit am Stand



Die vernetzte Produktion der Industrie 4.0 stellt neue Anforderungen an die Cyber-Sicherheit. Neben der erforderlichen technischen Infrastruktur müssen Unternehmen auch die entsprechenden Kompetenzen bei den zuständigen Mitarbeitern aufbauen. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) und das Fraunhofer IOSB haben auf diesen Bedarf reagiert und gemeinsam ein spezielles Weiterbildungsangebot entwickelt. Für die DGQ bedeutet diese Kooperation zugleich den Einstieg in den Bereich Industrie 4.0. Beide Partner bieten ab Sommer 2018 Seminare und Lehrgänge zum Thema "Cyber-Sicherheit in der vernetzten Produktion" an. Auf der Control wird ein Vertreter des Fraunhofer IOSB anhand eines portablen Demonstrators praxisnah und eingängig Cyber-Angriffe auf eine Produktionsanlage simulieren.



Abwechslungsreicher Mix bei Kundenforen



Zusätzlich bieten DGQ und DQS wieder verschiedene Kundenforen an. Die 14 Veranstaltungen widmen sich unter anderem Branchenthemen und informieren über Neuerungen bei Normen und Regelwerken. Ein Schwerpunkt liegt auch hierbei auf der Digitalisierung. So finden auch Kundenforen zu Themen wie Mix Sigma, Künstliche Intelligenz in der Qualitätssicherung oder Social Quality Management statt. Neben den Experten von DGQ und DQS führen weitere hochkarätige externe Referenten durch die Kundenforen.



Weitere Informationen und das vollständige Workshop-Programm der DGQ finden Sie unter: www.dgq.de/u/Control2018



