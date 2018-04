Die Aussagen von Chinas Staatschef Xi Jinping auf dem asiatischen Wirtschaftsforum, dass er sein Land wirtschaftlich weiter öffnen wolle, wodurch sich auch eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China andeuten könnte, ließen am Dienstag den Ölpreis steigen. Zudem wurde Brent auf der Angebotsseite belastet, da die Förderung in Venezuela gesunken sei und erneute US-Sanktionen gegen den Iran im Raum stünden. Zum größer gewordenen Spread zwischen Brent Crude und der US-Sorte WTI trug auch die in den USA dagegen gestiegene Zahl von Bohrlöchern bei. Das meldete Öldienstleister Baker Hughes am Freitag. Seit Ende Juni letzten Jahres lässt sich beim Ölpreis der Sorte Brent Crude eine Aufwärtstendenz darstellen, die zwischen 66,20 und 77,20 US-Dollar beschrieben werden kann.

Vorsicht bei 71 US-Dollar

Nach dem Hoch von Ende März bei 71,05 US-Dollar tendierte Brent zur Unterseite der ansteigenden Tendenz, änderte aber ...

