FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzagentur hat am Dienstag inflationsgeschützte Anleihen im Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am Markt platziert. Allerdings ging die Nachfrage leicht zurück. Zugeteilt wurden Papiere über 407 Millionen Euro, in das eigene Buch nahm die Agentur für spätere Marktpflegezwecke 93 Millionen Euro. Das Bietungsvolumen für die 2026 fälligen Papiere betrug 681 Millionen Euro, nach 993 Millionen Euro bei der vorherigen Auktion.

Nachfolgend die Einzelheiten der Versteigerung; in Klammern die Resultate der Auktion gleicher Papiere am 6. März.

=== Emission 0,10% inflationsindexierte Anleihen mit Laufzeit 15. April 2026 Volumen 500 Mio EUR Bietungsvolumen 681 Mio EUR Zuteilungsbetrag 407 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,7 (2,5) Durchschnittsrend. -1,11% (-0,87%) ===

April 10, 2018

