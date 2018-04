DAX - Volatilität bleibt hoch

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der Anstieg zur Eröffnung gestern im DAX wurde im weiteren Handelsverlauf wieder komplett abverkauft. Wer sich nun Follow-Through auf der Unterseite im heutigen Handel erhofft hatte, wird auf dem falschen Fuß erwischt: Nach der Rede des chinesischen Präsidenten in der Nacht heißt es heute Vormittag wieder "Risk on", und das deutsche Börsenbarometer eröffnet mit einer imposanten Aufwärtskurslücke von knapp 150 Punkten.

Die kurzfristigen charttechnischen Strukturen sind derzeit wenig zu gebrauchen - die Marktbewegungen werden primär vom Sentiment in Bezug auf den Handelsstreit zwischen China und den USA bestimmt. Der Aufwärtsdrang im deutschen Leitindex ist unverkennbar, solange die Wall Street jedoch schwächelt, dürfte es auch für die DAX -Bullen ein schwieriges Marktumfeld sein.

Die großen US-Indizes schlossen gestern in der Nähe des Tagestiefs. Vorbörslich zeichnet sich allerdings eine sehr positive Eröffnung ab, die entsprechend auch den deutschen Leitindex beflügelt hat. Ob diese positive Eröffnung jedoch gehalten werden kann, ist mehr als fraglich.

Dementsprechend muss auch im deutschen Börsenbarometer am Nachmittag wieder mit Abwärtsdruck gerechnet werden. Dabei ist sogar ein schnelles Gap-Closing bei 12.240 Punkten denkbar. Die rein charttechnischen Strukturen sprechen oberhalb von 12.350 Punkten allerdings kurzfristig leicht für die Bullen. Ein präferiertes Szenario gibt es im aktuellen Umfeld nicht.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.03.2018 - 09.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 09.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

