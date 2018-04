Original-Research: Paion AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Paion AG

Unternehmen: Paion AG

ISIN: DE000A0B65S3

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 10.04.2018

Kursziel: EUR4,30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on PAION AG

(ISIN: DE000A0B65S3). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 4.40 to EUR 4.30.

Abstract:

Highlights of 2017 were the completion of the programme of phase III trials

with remimazolam in the U.S. and the conclusion of a license agreement with

Mundipharma for the development and commercialisation of remimazolam in

Japan. U.S. partner Cosmo's guidance on the timing of filing for regulatory

approval of remimazolam in procedural sedation in the U.S. is now

Q4/18-Q1/19 (previously: H2/18). Meanwhile Mundipharma expects filing in

general anesthesia in 2018 (previously: mid-2018). Our previous forecast

assumed filing milestones in both the U.S. and Japan and first revenues in

Japan in 2018. In line with guidance, we now assume only the Japanese

filing milestone in 2018 and have pushed back first Japanese revenues and

the US filing milestone into 2019. We expect the end 2017 cash position of

EUR24.8m together with tax credits from the British tax authorities and

milestones from regulatory approval in the U.S. and Japan to cover planned

activity until H2/19. This includes filing in the U.S. and Japan as well as

the EU phase III study of remimazolam in the indication general anesthesia.

However, filing for approval in the EU in this indication is expected to

require an additional EUR15m which will be only partially covered by

potential further milestone payments. We have inserted a further EUR5m

capital raise into our model in 2019. These adjustments cause us to lower

our price target to EUR4.30 (previously: EUR4.40). We maintain our Buy

recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN:

DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,40 auf EUR 4,30.

Zusammenfassung:

Höhepunkte des Jahres 2017 waren der Abschluss des

Phase-III-Studienprogramms mit Remimazolam in den USA und der Abschluss

einer Lizenzvereinbarung mit Mundipharma zur Entwicklung und Vermarktung

von Remimazolam in Japan. Die Guidance des US-Partners Cosmo zum Zeitpunkt

der Einreichung für die Zulassung von Remimazolam für die Kurzsedierung in

den USA liegt jetzt bei Q4/18-Q1/19 (vorher: H2/18). Unterdessen erwartet

Mundipharma die Einreichung des Zulassungsantrags für die

Allgemeinanästhesie im Jahr 2018 (vorher: Mitte 2018). In unserer

vorherigen Prognose wurden die Meilensteine in den USA und Japan sowie die

ersten Umsätze in Japan für das Jahr 2018 angenommen. Im Einklang mit der

Guidance gehen wir jetzt davon aus, dass im Jahr 2018 nur der Meilenstein

der Einreichung des japanischen Zulassungsantrags erreicht wird, und haben

die ersten japanischen Umsätze und den Meilenstein der US-Einreichung auf

2019 verschoben. Wir erwarten, dass die Cash-Position von Ende 2017 in Höhe

von EUR24,8 Mio. zusammen mit Steuergutschriften der britischen

Steuerbehörden und Meilensteinen aus der Zulassung in den USA und Japan die

geplanten Aktivitäten bis zum zweiten Halbjahr 2019 abdecken werden. Dies

beinhaltet die Einreichung in den USA und Japan sowie die EU

Phase-III-Studie von Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie.

Jedoch werden zur Einreichung des Zulassungsantrags in der EU in dieser

Indikation voraussichtlich weitere EUR15 Mio. benötigt, die nur teilweise

durch mögliche weitere Meilensteinzahlungen gedeckt sind. In unser Modell

für das Jahr 2019 haben wir eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von EUR5

Mio. eingefügt. Diese Anpassungen führen dazu, dass wir unser Kursziel auf

EUR4,30 (bisher: EUR4,40) senken. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

