marktEINBLICKE um 12: DAX-Erholung schreitet voran, Bayer darf sich freuen

Beschwichtigende Aussagen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping sorgen für eine Erholung an den Aktienmärkten. Am Dienstagmittag geht es für den DAX um mehr als 1 Prozent in die Höhe. Mit der Marke von 12.400 Punkten konnte das Barometer eine weitere wichtige Hürde knacken. Es bleibt jedoch wie immer in diesen Tagen die Frage, wie lange die Entspannung im Handelsstreit anhält.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,0% 12.386

MDAX +0,1% 25.728

TecDAX +0,8% 2.548

SDAX +0,1% 12.001

Euro Stoxx 50 +0,6% 3.436

Die Topwerte im DAX sind Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) und BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003). Die Bayer-Aktie profitiert dabei vor allem von der etwas wahrscheinlicher gewordenen Monsanto-Übernahme.

