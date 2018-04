Hamburg - Sven Pfeil, der verantwortliche Portfoliomanager des Aramea Rendite Plus (ISIN DE000A0NEKQ8/ WKN A0NEKQ) sowie Aramea Rendite Plus Nachhaltig (ISIN DE000A2DTL78/ WKN A2DTL7) und Daniel Zimmer, Portfoliomanager der Wandelanleihen-Sondervermögen Aramea Balanced Convertible (ISIN DE000A0M2JF6/ WKN A0M2JF) und Aramea Global Convertible (ISIN DE000A14UWX0/ WKN A14UWX) haben von Citywire hohe Auszeichnungen erhalten, so Aramea Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

