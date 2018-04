München (ots) -



Deutschlandpremiere der zehnteiligen zweiten Staffel am 29. Juni 2018 ab 21.55 Uhr in Doppelfolgen auf FOX



- Immer freitags wahlweise im flämischen Original oder der deutschen Synchronfassung



Hat "Salamander" wieder seine Finger im Spiel? Ermittler Paul Gerardi versucht genau dies in der zweiten Staffel der Erfolgsserie aus Belgien herauszufinden und wird immer mehr in einen Sog von Delikten, Krieg und Korruption gezogen. FOX präsentiert "Salamander" ab 29. Juni immer freitags ab 21.55 Uhr in Doppelfolgen.



Über "Salamander":



Nachdem Gerardi (Filip Peeters) unter großen persönlichen Verlusten eine Verschwörung aufgedeckt hat, deren Wurzeln bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreichten, ist dem Polizeiinspektor nur eine kurze Ruhepause vergönnt. Der Mord an einem politischen Flüchtling in Brüssel erregt seine Aufmerksamkeit - das Opfer war kurz zuvor aus Kitangi geflohen, einer ehemaligen belgischen Kolonie in Afrika. Dort versucht eine brutale Rebellenarmee unter der Führung von General Robert Bombé (Mwanza Goutier), die Kontrolle über das Land zu übernehmen. Die Aufständischen finanzieren sich durch den Verkauf illegal geschürfter "Blutdiamanten". Hat der Mord etwas mit dem Bürgerkrieg in dem afrikanischen Staat zu tun? Bei seinen Untersuchungen stößt Gerardi auf ein internationales Interessengeflecht, in dessen Zentrum eine Investmentbank in Brüssel steht. Während der Ermittler nach und nach die Verbindungen zwischen dem Geldinstitut und General Bombé offenlegt, kommen prekäre Details ans Licht. Gerardi wird klar, dass belgische Manager und Politiker tief in die Geschäfte mit dem Kriegsverbrecher verstrickt sind - angetrieben durch eine unersättliche Gier nach Geld und Macht.



"Salamander" ist einer der größten Exporterfolge des belgischen Fernsehens. Längst hat sich die Serie eine internationale Fangemeinde erobert. Filip Peeters, 1962 in Anderlecht geboren, wirkt als einer von wenigen flämischen Schauspielern auch immer wieder in ausländischen Produktionen mit - in Deutschland ist er regelmäßiger Gast in Krimiserien wie "Tatort" oder "Der Alte".



Sendetermine:



- Die zweite Staffel von "Salamander" als deutsche TV-Premiere ab 29. Juni 2018 immer freitags um 21.55 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf FOX



- Die erste Staffel zeigt FOX nochmals ab 25. Mai 2018 freitags um 21.55 Uhr



- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar



- Die erste Staffel ist als Box Set ab 30. Mai 2018 bei Sky verfügbar



- Wahlweise im flämischen Original oder der deutschen Synchronfassung



