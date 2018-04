GA-ASI stellte mithilfe seines weltweiten Kundenstamms Rekord in der RPA-Branche auf

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) gab heute bekannt, dass seine Familie von unbemannten Luftfahrzeugen (Remotely Piloted Aircraft RPA) der Serie Predator, zu denen die Produktlinien Predator, Predator B, Gray Eagle und Avenger gehören, einen in der Branche historischen Meilenstein erreicht hat: fünf Millionen Flugstunden. Basierend auf insgesamt 360.311 durchgeführten Missionen und mehr als 90 Prozent davon als Kampfeinsatz geflogen wurde dieser Meilenstein am 4. April erreicht.

"Five million flight hours is a testament to the reliability of our RPA systems that are designed, built, and maintained by a dedicated group of skilled and innovative professionals for operations around the world," said Linden Blue, CEO, GA-ASI. (Photo: Business Wire)

"Fünf Millionen Flugstunden bezeugen die Zuverlässigkeit unseres RPA-Systems, das durch eine engagierte Gruppe von qualifizierten und innovativen Fachleuten für Operationen in aller Welt konzipiert, gebaut und gewartet wird", sagt Linden Blue, CEO von GA-ASI. "Unsere 25-jährige Geschichte hat eine ganze Liste an ‚Erstleistungen' im Bereich RPA-Entwicklung hervorgebracht, und wir haben diesen Fortschritt wirksam dazu genutzt, die modernsten Technologien und Verbesserungen in unsere neuen und verbesserten Luftfahrzeuge wie den MQ-9B SkyGuardian einzubringen."

Da sich weltweit jede Sekunde eines jeden Tages 69 Flugzeuge der auf mittlerer Höhe und langanhaltend fliegenden Predator-Klasse in der Luft befinden, ist es nicht möglich, das spezifische Flugzeug, und den betreffenden Kunden, zu identifizieren, das diesen Meilenstein erreicht hat. Während der jüngsten Jahre sind die Flugstunden weiterhin in nie dagewesenem Tempo angestiegen; 500.000 Flugstunden wurden in den Jahren von 1993 bis 2008 erreicht, eine Million Stunden im Jahr 2010, zwei Millionen Stunden im Jahr 2012, drei Millionen Stunden im Jahr 2014 und vier Millionen Stunden im Jahr 2016.

"Der Bedarf an konstanter Situationskenntnis mithilfe von RPAs von GA-ASI wird durch die steigende Akkumulation von Flugstunden belegt. Auf diesen Bedarf reagiert unser Team von Mitarbeitern, Lieferanten und Partnern, die hart arbeiten, um die dynamischen Anforderungen unserer Kunden an Missionen zu befriedigen, auf konsequente Weise", kommentiert David R. Alexander, President des Bereichs Aircraft Systems von GA-ASI.

Die Flotte der Predator B/MQ-9 Reaper von GA-ASI hat kürzlich einen eigenen historischen Meilenstein hinter sich gelassen, als sie am 12. November 2017 nach insgesamt ungefähr 143.279 militärischen Flugeinsätzen zwei Millionen Flugstunden erreichte. Inzwischen machen die Flugstunden des Predator B/MQ-9 Reaper etwa 40 Prozent der fünf Millionen Gesamtflugstunden von GA-ASI aus und wachsen mit einer durchschnittlichen Rate von 37.000 Stunden pro Monat an.

GA-ASI hat mehr als 8.000 Mitarbeiter, wobei 1.135 Mitarbeiter und Auftragnehmer weltweit im Ausland stationiert sind. Durchschnittlich produziert GA-ASI etwa acht Flugzeuge pro Monat.

Luftfahrzeuge von GA-ASI leisten ihren Dienst mit durchschnittlich 50.000 Stunden pro Monat für die U.S. Air Force, die U.S. Army, das U.S. Department of Homeland Security, die NASA, die italienische Luftwaffe, die Royal Air Force, die französische Luftwaffe, die Streitkräfte der VAE und weitere Kunden. Zu den Missionen gehören die Unterstützung des Schutzes von Bodentruppen im Kampfgebiet, die Unterstützung von Operationen der U.S. Customs Border Protection sowie der Einsatz als Ersthelfer als Reaktion auf Naturkatastrophen. Diese Luftfahrzeugsysteme haben weiterhin die höchste betriebliche Verfügbarkeitsrate der Flugzeugbestände der U.S. Air Force und der U.S. Army. GA-ASI hat bisher über 825 Flugzeuge und mehr als 300 Bodenkontrollstationen (Ground Control Stations GCS) produziert.

Zur Familie der Predator-Serie gehören Predator A und Predator XP, Predator B/MQ-9B Reaper, Guardian, Predator B/MQ-9B Reaper Extended Range (ER), MQ-9B SkyGuardian und SeaGuardian, Gray Eagle/ER sowie Predator C Avenger/ER.

Hochauflösende Fotos der Flugzeugserie Predator werden qualifizierten Medienstellen in der Pressekontaktliste von GA-ASI zur Verfügung gestellt.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), ein Tochterunternehmen von General Atomics, ist ein führender Entwickler und Hersteller von bewährten, zuverlässigen ferngesteuerten Flugsystemen (RPA), Radarsystemen und elektrooptischen Missionssystemen, einschließlich der Predator RPA-Serie und des Lynx Multimode-Radars. GA-ASI bietet langlebige, missionsfähige Flugzeuge mit integrierten Sensor- und Datenverbindungssystemen, die für einen andauernden Flug sorgen, der die Lageerkennung und schnelle Angriffe ermöglicht, und kann auf mehr als 5 Millionen Flugstunden zurückblicken. Das Unternehmen produziert auch eine Vielzahl von Bodenkontrollstationen und Software zur Sensorsteuerung/Bildanalyse, bietet Pilotenschulungen und Support-Services an und entwickelt Meta-Material-Antennen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ga-asi.com.

Predator, Avenger, Reaper und Lynx sind eingetragene Marken und SkyGuardian ist ein Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

