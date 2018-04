Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Digitalisierung wird nach Aussage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zu asymmetrischen Effekten am deutschen Arbeitsmarkt führen. Das IAB hat gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) herausgefunden, dass das verarbeitende Gewerbe bis 2035 Jobs verlieren wird, während der Bereich "Information und Kommunikation" Jobs aufbaut. Der Nettoeffekt der Digitalisierung ist demnach neutral.

Laut der Studie werden im Jahr 2035 aufgrund der Digitalisierung einerseits rund 1,5 Millionen Arbeitsplätze abgebaut, aber ebenso viele verloren gegangen sein. "Entscheidend für die regionalen Auswirkungen einer zunehmenden Digitalisierung sind die Wirtschafts- und Berufsstruktur vor Ort", schreiben die Forscher in einer Mitteilung.

Im verarbeitenden Gewerbe könnten laut der Studie rund 130.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Die größten Beschäftigungsgewinne sind dagegen in der Branche "Information und Kommunikation" mit rund 120.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen zu erwarten.

In Nordrhein-Westfalen werden laut der Studie in absoluten Zahlen betrachtet am meisten Arbeitsplätze ab- und aufgebaut. Die Forscher erwarten hier rund 290.000 verlorene, aber auch rund 290.000 neu entstandene Arbeitsplätze.

Setze man die Veränderungen dagegen in Beziehung zur Zahl der derzeit bestehenden Arbeitsplätze, ergäben sich für Baden-Württemberg die größten Umwälzungen. 2035 würden hier aufgrund der Digitalisierung rund 210.000 Arbeitsplätze weggefallen und 200.000 neue entstanden sein. "Insgesamt sind damit in Baden-Württemberg knapp 7 Prozent aller Arbeitsplätze von der Digitalisierung betroffen", prognostiziert das IAB.

Die Gesamtwirkungen der Digitalisierung unterscheiden sich laut der Studie aber alles in allem in den Regionen nur wenig. "Eine zunehmende Digitalisierung wird jedenfalls mit einer deutlichen Umgestaltung der Arbeitswelt einhergehen, und in diesem Prozess werden Bildung und Weiterbildung der Beschäftigten eine zentrale Rolle übernehmen", betonen die Forscher.

