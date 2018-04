Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagmittag weiter im Plus. Der SMI war mit Aufschlägen gestartet und pendelte im Verlauf des Vormittags um die Marke von 8'730 Punkten, bevor am Mittag ein neues Tageshöchst erreicht wurde. Positiv wirken die auf Entspannung hindeutenden Signale Chinas im Handelsstreit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...