Liebe Trader,

Übergeordnet befindet sich die BMW Aktie seit Juli 2016 in einem intakten Aufwärtstrend. Dieser konnte den Wert auf ein aktuelles Jahreshoch bei 97,50 Euro bringen. Gefolgt von einer relativ starken Korrekturbewegung, musste der Wert den Aufwärtstrend kurzfristig zur Unterseite verlassen, konnte aber innerhalb von 4 Wochen genug Kraft sammeln, um nun wieder oberhalb der Trendlinie mitzumischen. Der Widerstand am EMA 50 wurde einwandfrei überwunden und es riecht nach neuen Jahreshochs! Derzeitige News sprechen ebenfalls für einen vorerst anhaltenden Wachstum des Wertpapiers - der Präsident von China will Zölle senken und Märkte für Ausländer öffnen. Außerdem sollen Importe ausländischer Autokonzerne erleichtert werden - der Fahrt nach oben scheint nichts im Wege zu stehen!

Long-Chance:

Entwickelt sich der Kursverlauf weiterhin so erfolgreich wie bisher, könnten Kursziele bei den aktuellen Jahreshochs um 97,50 Euro angesetzt werden.Sollte die Aktie darüber hinaus wachsen, sind sogar neue Jahreshochs nicht abwegig! Die heutige Tageskerze ist grün und weist damit auf einen von Käufern dominierten Markt hin. Um einen Verlust so gering wie möglich zu halten, ist es von Vorteil bei 87,10 Euro auszusteigen. Sollte diese Unterstützung zur Unterseite verlassen werden, müssen Investoren mit weiteren Verlusten der BMW Aktie bis zunächst auf 83,00 Euro rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 90,66 Euro

Kursziel: 97,50 / 99,50 Euro

Stop: < 87,10 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,560 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

BMW; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 96,60 Euro; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an

.