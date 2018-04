Unterföhring (ots) -



"Ich war ein neugieriger, stets bemühter, sehr schlechter Schüler", sagt Luke Mockridge über seine eigene Schullaufbahn. Zum Start der neuen Folgen seiner Prime-Time-Show "LUKE! Die Schule und ich" schickt er Moderator Hugo Egon Balder, Revolverheld-Frontmann Johannes Strate, Autorin und Schauspielerin Katrin Bauerfeind sowie Comedian Simon Pearce zurück auf die Schulbank - am Freitag, 13. April, um 20:15 Uhr in SAT.1. Sie messen sich in zwölf Prüfungen aus Grund-, Mittel- und Oberstufe mit Schülern von Lukes ehemaliger Grundschule, der Matthias-Claudius-Schule Bonn, sowie Schülern des Aggertal-Gymnasiums Engelskirchen. Wer schafft einen erfolgreichen Abschluss in 90 Minuten?



"Ich hab' ein bisschen Schiss, dass ich mich blamiere", gesteht Simon Pearce. "Neulich wollte ich der Nichte meiner Freundin bei ihren Mathehausaufgaben für die fünfte Klasse helfen - und bin kläglich gescheitert." Johannes Strate sieht die größte Herausforderung in Physik und Chemie: "Da bin ich auf dem Stand eines Sechsjährigen." Damit hat er etwas mit "Klassenleiter" Luke Mockridge gemein, der dafür auf seinen "verrückten Professor" baut: "Alles was mit Chemie oder Physik zu tun hatte, war für mich Chinesisch. Da habe ich nichts verstanden. Deshalb finde ich es geil, dass Konrad Stöckel hier in der Show so tolle Experimente macht, dass man Physik und Chemie nochmal in einem neuen Licht kennen lernt. Ich bin 29 und hab tatsächlich spät Gefallen an diesen Fächern gefunden."



So funktioniert die Show



Hefte raus, Klassenarbeit! Luke Mockridge lässt in seinem Show-Zimmer vier Promis gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen die Bank drücken und ihre Schullaufbahn nochmal durchleben. Sie müssen zwölf Aufgaben in allen verschiedenen Fächern und Schwierigkeitsstufen - von der Grund- über Mittel-, bis zur Oberstufe - bewältigen, bevor ihnen "Klassenleiter" Luke die Abschlussprüfung abnimmt. Dabei geht es nicht nur um die persönliche Ehre, sondern auch um 20.000 Euro für die (ehemaligen) Schulen der Show-Gewinner. Und damit sich die prominenten "Nachsitzer" richtig anstrengen müssen, scoutet der Gastgeber die Kids persönlich an ihren Lehranstalten.



Hintergrund: Im vergangenen Jahr begeisterte die erste Staffel "LUKE! Die Schule und ich" die Zuschauer in SAT.1 mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 13,3 Prozent (14-49 Jahre). Produziert werden die Shows von Lucky Pics.



"LUKE! Die Schule und ich" ab Freitag, 13. April, um 20:15 Uhr in SAT.1



