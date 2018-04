Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagmittag weiter im Plus. Der SMI war mit Aufschlägen gestartet und pendelte im Verlauf des Vormittags um die Marke von 8'730 Punkten, bevor am Mittag ein neues Tageshöchst erreicht wurde. Positiv wirken die auf Entspannung hindeutenden Signale Chinas im Handelsstreit mit den USA, was bereits an den Aktienmärkten in Asien für spürbaren Auftrieb sorgte. Die Unsicherheit um den Kurs der US-Politik bleibe aber bestehen, hiess es im Handel, und die Anleger würden es vermeiden, sich allzu aggressiv zu positionieren.

Chinas Präsident Xi Jinping hatte in einer Rede an einem Wirtschaftsforum Erleichterungen für Auto-Importe in die Volksrepublik in Aussicht gestellt und betont, dass Peking keinen Handelsüberschuss anstrebe. Das sind zentrale Forderungen der Trump-Administration, insbesondere mit Blick auf die US-Autobauer. Händler bewerteten die Äusserungen als Zeichen der Gesprächsbereitschaft. Bei der WTO hat China inzwischen gegen die US-Zölle auf Metalle Beschwerde eingereicht. Von Seiten der Europäischen Konjunkturdaten kamen am Morgen durchwachsene Zahlen. Am Nachmittag folgen aus den USA Daten zu den Erzeugerpreisen und den Grosshandel-Lagerbeständen.

Der Swiss Market Index (SMI) tendiert um 11.55 Uhr 0,68 Prozent höher bei 8'746,05 Punkten (Tageshoch 8'753). Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...