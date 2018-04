Paris - Die versöhnlichen Töne von Chinas Staats- und Parteichef angesichts des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits haben Europas Aktienmärkte am Dienstag gestützt. Der EuroStoxx 50 baute seine Vortagesgewinne deutlich aus und stieg um 0,66 Prozent auf 3437,48 Punkte.

Für den französischen CAC-40 ging es um 0,68 Prozent auf 5299,08 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 rückte um 0,36 Prozent auf 7220,86 Zähler vor.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte in einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Bo'ao in Südchina geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht gestellt. Die Aussagen des Staats- und Parteichefs deuteten auf ein kapitalistischeres und globaler aufgestelltes China hin, schrieb Analyst ...

