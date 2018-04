Wien - Die Kanam Grund Group in Frankfurt hat ihre Geschäftsführung mit Jan Jescow Stoehr verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Er sei bei Kanam Grund bislang als Direktor für das Risikomanagement zuständig gewesen und Anfang April 2018 zum Geschäftsführer der Kanam Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft bestellt worden. Dort sei er für das Risikomanagement, Anteilwertermittlung, Compliance und Datenschutz zuständig. Er arbeite bereits seit zwölf Jahren in verschiedenen Positionen in der Kanam Grund Group und halte ein Diplom in Volkswirtschaftslehre der Universität Mannheim.

Den vollständigen Artikel lesen ...