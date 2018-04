Die Öl- und Heizölpreise legen am Dienstag deutlich zu nähern sich damit wieder de Höchstständen aus dem Januar. Der Liter Heizöl wird im Vergleich zum Montag rund 0,7 Cent bzw. Rappen je Liter teurer. Die Nachfrage liegt auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau und ist in den letzten 14 Tagen deutlich gesunken. Die Ölpreise an den internationalen Rohstoffbörsen in New York und London sind weiter ...

