Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.44 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.648,20 +1,11% -2,33% Euro-Stoxx-50 3.439,47 +0,72% -1,84% Stoxx-50 3.038,67 +0,84% -4,38% DAX 12.396,81 +1,10% -4,03% FTSE 7.233,57 +0,54% -6,41% CAC 5.300,71 +0,71% -0,22% Nikkei-225 21.794,32 +0,54% -4,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,47 +1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,28 63,42 +1,4% 0,86 +6,7% Brent/ICE 69,49 68,65 +1,2% 0,84 +6,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.335,04 1.336,29 -0,1% -1,25 +2,5% Silber (Spot) 16,50 16,50 +0,0% +0,01 -2,6% Platin (Spot) 930,40 934,00 -0,4% -3,60 +0,1% Kupfer-Future 3,10 3,08 +0,6% +0,02 -6,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Steil aufwärts dürfte es mit der Wall Street am Dienstag gehen. Die Investoren begrüßen die Aussagen des chinesichen Präsidenten Xi Jinping, der die Furcht vor einem Handelskrieg mit den USA zunächst einmal zerstreut hat. Xi kündigte neue Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes an. An den Märkten in Asien und Europa wurden die Aussagen mit steigenden Kursen quittiert. In jüngster Zeit hatte die Sorge vor einer handelspolitischen Eskalation zwischen den beiden Ländern für erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten gesorgt. Andere Themen wie ein mögliches Eingreifen Amerikas in den Syrienkrieg bleiben zunächst noch im Hintergrund. Dagegen dürfte bald die Berichtssaison die Politik an den Märkten verdrängen, da ab Donnerstag größere US-Konzerne Zahlen ausweisen werden.

Bei den Einzelwerten explodiert der Kurs des Bezahldienstleisters Verifone mit einem Übernahmeangebot. Eine Investorengruppe zahlt 2,6 Milliarden US-Dollar in bar, inklusive Schulden liegt das Transaktionsvolumen bei 3,4 Milliarden Dollar. Verifone-Aktionäre sollen je Anteilsschein 23,04 US-Dollar in bar erhalten. Das entspricht einer Prämie von 54 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag. Entsprechend wird die Aktie mit 22,66 Dollar gehandelt, 51 Prozent höher. Tupperware dürften nachgeben, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick gesenkt hat. Neben der Steuerreform führt Tupperware Probleme im europäischen Kundenservice-Geschäft an. Genauer will sich der Anbieter von Küchen- und Haushaltsartikeln bei Vorlage der Geschäftszahlen am 25. April äußern. Nike könnten dagegen zulegen. Der Sportartikelhersteller hat im Zuge seiner Kundenservice-Offensive die zweite Übernahme in weniger als einem Monat getätigt und in Israel Invertex übernommen. Das Unternehmen entwirft Software zur Körpermaßbestimmung. Bayer wird laut Kreisen auch von den US-Kartellbehörden grünes Licht für die Übernahme des US-Saatgutgiganten Monsanto erhalten. Für Monsanto geht es um 0,1 Prozent nach unten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits treiben am Dienstagmittag die Kurse an den europäischen Börsen nach oben. Erneut auf der Verliererseite steht die russische Börse, mit einem Minus des Leitindex von 2 Prozent hat sich der von den neuen US-Sanktionen verursachte Abschwung aber wenigstens verlangsamt. Ausgelöst hat die gute Stimmung Chinas Präsident Xi Jinping. Xi hat vor der Rückkehr einer Kalten-Krieg-Mentalität gewarnt und niedrigere Importzölle auf Autos und Erleichterungen bei Investitionen in chinesische Unternehmen angekündigt. Die Autotitel sind aber nicht der einzige Grund, weshalb der DAX in Europa überdurchschnittlich zulegt. Bayer ziehen um 5 Prozent an, denn die Leverkusener könnten der Übernahme von Monsanto einen großen Schritt näher gekommen sein. Das US-Justizministerium habe sich entschieden, den Megadeal zu gestatten, sagten mit der Sache vertraute Personen. Im Minus notieren Deutsche Bank, Händler sprechen mit Blick auf den Abschlag von 1,4 Prozent von Gewinnmitnahmen. Nachdem der Führungswechsel den Kurs am Montag noch getrieben hatte, heißt es nun, der neue Chef Christian Sewing müsse nun erst einmal liefern. Aber auch die Berichtssaison liefert bereits erste Neuigkeiten. So hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im ersten Quartal dank der größten Sparte einen kräftigen Umsatzanstieg erzielt. Der Kurs gewinnt 5,1 Prozent. Der Schweizer Aromen- und Riechstoff-Hersteller Givaudan ist im ersten Quartal 2018 gewachsen, aber nicht so stark wie am Markt erwartet. Givaudan verlieren 3,1 Prozent, im Fahrwasser notieren die Aktien des Wettbewerbers Symrise 1,3 Prozent leichter.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.15 Uhr Mo, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,2322 +0,00% 1,2304 1,2322 +2,6% EUR/JPY 131,96 +0,29% 131,90 131,91 -2,5% EUR/CHF 1,1783 +0,01% 1,1785 1,1792 +0,6% EUR/GBP 0,8700 -0,24% 0,8708 1,1472 -2,1% USD/JPY 107,08 +0,28% 107,19 107,06 -4,9% GBP/USD 1,4163 +0,24% 1,4130 1,4136 +4,8% Bitcoin BTC/USD 6.743,70 +0,1% 6.778,81 6.772,60 -50,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach einem schwächeren Start haben die meisten Börsen im Handelsverlauf die Richtung gewechselt und etwas fester geschlossen. Ausgelöst wurde die Kauflaune von Chinas Präsident Xi Jinping, der die zuletzt belastenden Sorgen vor einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA zerstreute. Xi kündigte neue Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes an. Tagessieger waren die Börsen in China: Schanghai schloss nach einer Schlussrally 1,7 Prozent fester, angeführt vom Finanzsektor. Hongkong wies im Späthandel ein Plus von 1,8 Prozent auf. Anfangs hatten die Börsen noch darunter gelitten, dass die Gewinne an der Wall Street am Montag im späten Handel fast komplett wieder verlorengegangen waren. Als Auslöser dafür wiederum galt, dass die US-Bundespolizei FBI die Büroräume des persönlichen Anwalts von US-Präsident Trump durchsucht und dabei Dokumente beschlagnahmt haben soll. Rusal gaben um weitere 8,7 Prozent nach. Der Kurs des auch in Hongkong notierten russischen Aluminiumherstellers war am Vortag um 50 Prozent eingebrochen, nachdem die USA am vergangenen Freitag neue gezielte Strafmaßnahmen gegen bestimmte russische Oligarchen, Regierungsmitglieder und Firmen verhängt hatten. Profiteur des Rusal-Debakels waren Chalco. Die Aktie des chinesischen Aluminiumproduzenten zog um über 7 Prozent an. Unter den weiteren Einzelwerten zogen PICC in Hongkong um 2,8 Prozent an. Der Kurs des Versicherers wurde gestützt von neuen Details zum Vorhaben, einen Teil der Aktien auch an der Börse in Festlandchina notieren zu lassen, hieß es. In Tokio waren die exportsensitiven Autowerte gesucht. Honda gewannen 2,6 und Toyota 1,4 Prozent. In Hongkong verteuerten sich Geely um 2,1 Prozent. In Seoul gab es Kursbewegung innerhalb des Samsung-Konglomerats. Einem TV-Sender zufolge will Samsung C&T 30 Prozent an Samsung Bioepis übernehmen, die derzeit laut der Nachrichtenagentur Reuters noch zu 95 Prozent im Besitz von Samsung Biologics ist. Biologics legten um 3,7 Prozent zu, Samsung C&T um 4,3 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen kommen am Dienstag etwas zurück. Die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt auch in diesem Segmant für Entspannung. Der chinesische Präsident Xi Jinping will den USA den Marktzugang erleichtern, Importzölle senken und Obergrenzen für ausländische Autos erhöhen. Leicht positiv auf die Financials wirken sich zudem die Pläne der EZB aus, Banken in Abwicklung mit Liquidität zu versorgen. Stützend für die Credits wirken sich in dieser Woche auch die hohen Fälligkeiten aus, die nach Wiederanlage suchen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer-Aktie springt 5 Prozent nach Bericht über Monsanto-Freigabe

Die Bayer-Aktie profitiert mit einem Kurssprung von der Aussicht, dass nach der EU-Kommission nun auch das US-Justizministerium die Übernahme des Saatgutriesen Monsanto freigeben wird. Sollte sich ein entsprechender Bericht des Wall Street Journal (WSJ) bewahrheiten, so dürfte der vor allem bei Umweltschützern umstrittene Deal bald wie von Bayer geplant in trockenen Tüchern sein. In Frankfurt legen Bayer im frühen Handel um 5 Prozent auf 98,12 Euro zu und ist damit mit Abstand Spitzenreiter im DAX.

SAP bietet Kunden künftig alternatives Preismodell an

Kunden von SAP können sich künftig für ein alternatives Abrechnungsmodell entscheiden, wenn sie mit Maschinen oder über Drittsoftware kostenpflichtige Prozesse in SAP-Systemen auslösen. Der Softwarekonzern startete nach intensivem Austausch mit seinen Kunden ein neues Preismodell, das neben der herkömmlichen Abrechnung von Softwarelizenzen nach Zahl der Nutzer auch eine Abrechnung nach einzelnen Transaktionen vorsieht.

Siemens Gamesa baut 194-MW-Windpark nebst Batteriespeicher

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 10, 2018 06:46 ET (10:46 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.