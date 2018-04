DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.44 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.648,20 +1,11% -2,33% Euro-Stoxx-50 3.439,47 +0,72% -1,84% Stoxx-50 3.038,67 +0,84% -4,38% DAX 12.396,81 +1,10% -4,03% FTSE 7.233,57 +0,54% -6,41% CAC 5.300,71 +0,71% -0,22% Nikkei-225 21.794,32 +0,54% -4,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,47 +1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,28 63,42 +1,4% 0,86 +6,7% Brent/ICE 69,49 68,65 +1,2% 0,84 +6,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.335,04 1.336,29 -0,1% -1,25 +2,5% Silber (Spot) 16,50 16,50 +0,0% +0,01 -2,6% Platin (Spot) 930,40 934,00 -0,4% -3,60 +0,1% Kupfer-Future 3,10 3,08 +0,6% +0,02 -6,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Steil aufwärts dürfte es mit der Wall Street am Dienstag gehen. Die Investoren begrüßen die Aussagen des chinesichen Präsidenten Xi Jinping, der die Furcht vor einem Handelskrieg mit den USA zunächst einmal zerstreut hat. Xi kündigte neue Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes an. An den Märkten in Asien und Europa wurden die Aussagen mit steigenden Kursen quittiert. In jüngster Zeit hatte die Sorge vor einer handelspolitischen Eskalation zwischen den beiden Ländern für erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten gesorgt. Andere Themen wie ein mögliches Eingreifen Amerikas in den Syrienkrieg bleiben zunächst noch im Hintergrund. Dagegen dürfte bald die Berichtssaison die Politik an den Märkten verdrängen, da ab Donnerstag größere US-Konzerne Zahlen ausweisen werden.

Bei den Einzelwerten explodiert der Kurs des Bezahldienstleisters Verifone mit einem Übernahmeangebot. Eine Investorengruppe zahlt 2,6 Milliarden US-Dollar in bar, inklusive Schulden liegt das Transaktionsvolumen bei 3,4 Milliarden Dollar. Verifone-Aktionäre sollen je Anteilsschein 23,04 US-Dollar in bar erhalten. Das entspricht einer Prämie von 54 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag. Entsprechend wird die Aktie mit 22,66 Dollar gehandelt, 51 Prozent höher. Tupperware dürften nachgeben, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick gesenkt hat. Neben der Steuerreform führt Tupperware Probleme im europäischen Kundenservice-Geschäft an. Genauer will sich der Anbieter von Küchen- und Haushaltsartikeln bei Vorlage der Geschäftszahlen am 25. April äußern. Nike könnten dagegen zulegen. Der Sportartikelhersteller hat im Zuge seiner Kundenservice-Offensive die zweite Übernahme in weniger als einem Monat getätigt und in Israel Invertex übernommen. Das Unternehmen entwirft Software zur Körpermaßbestimmung. Bayer wird laut Kreisen auch von den US-Kartellbehörden grünes Licht für die Übernahme des US-Saatgutgiganten Monsanto erhalten. Für Monsanto geht es um 0,1 Prozent nach unten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits treiben am Dienstagmittag die Kurse an den europäischen Börsen nach oben. Erneut auf der Verliererseite steht die russische Börse, mit einem Minus des Leitindex von 2 Prozent hat sich der von den neuen US-Sanktionen verursachte Abschwung aber wenigstens verlangsamt. Ausgelöst hat die gute Stimmung Chinas Präsident Xi Jinping. Xi hat vor der Rückkehr einer Kalten-Krieg-Mentalität gewarnt und niedrigere Importzölle auf Autos und Erleichterungen bei Investitionen in chinesische Unternehmen angekündigt. Die Autotitel sind aber nicht der einzige Grund, weshalb der DAX in Europa überdurchschnittlich zulegt. Bayer ziehen um 5 Prozent an, denn die Leverkusener könnten der Übernahme von Monsanto einen großen Schritt näher gekommen sein. Das US-Justizministerium habe sich entschieden, den Megadeal zu gestatten, sagten mit der Sache vertraute Personen. Im Minus notieren Deutsche Bank, Händler sprechen mit Blick auf den Abschlag von 1,4 Prozent von Gewinnmitnahmen. Nachdem der Führungswechsel den Kurs am Montag noch getrieben hatte, heißt es nun, der neue Chef Christian Sewing müsse nun erst einmal liefern. Aber auch die Berichtssaison liefert bereits erste Neuigkeiten. So hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im ersten Quartal dank der größten Sparte einen kräftigen Umsatzanstieg erzielt. Der Kurs gewinnt 5,1 Prozent. Der Schweizer Aromen- und Riechstoff-Hersteller Givaudan ist im ersten Quartal 2018 gewachsen, aber nicht so stark wie am Markt erwartet. Givaudan verlieren 3,1 Prozent, im Fahrwasser notieren die Aktien des Wettbewerbers Symrise 1,3 Prozent leichter.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.15 Uhr Mo, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,2322 +0,00% 1,2304 1,2322 +2,6% EUR/JPY 131,96 +0,29% 131,90 131,91 -2,5% EUR/CHF 1,1783 +0,01% 1,1785 1,1792 +0,6% EUR/GBP 0,8700 -0,24% 0,8708 1,1472 -2,1% USD/JPY 107,08 +0,28% 107,19 107,06 -4,9% GBP/USD 1,4163 +0,24% 1,4130 1,4136 +4,8% Bitcoin BTC/USD 6.743,70 +0,1% 6.778,81 6.772,60 -50,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach einem schwächeren Start haben die meisten Börsen im Handelsverlauf die Richtung gewechselt und etwas fester geschlossen. Ausgelöst wurde die Kauflaune von Chinas Präsident Xi Jinping, der die zuletzt belastenden Sorgen vor einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA zerstreute. Xi kündigte neue Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes an. Tagessieger waren die Börsen in China: Schanghai schloss nach einer Schlussrally 1,7 Prozent fester, angeführt vom Finanzsektor. Hongkong wies im Späthandel ein Plus von 1,8 Prozent auf. Anfangs hatten die Börsen noch darunter gelitten, dass die Gewinne an der Wall Street am Montag im späten Handel fast komplett wieder verlorengegangen waren. Als Auslöser dafür wiederum galt, dass die US-Bundespolizei FBI die Büroräume des persönlichen Anwalts von US-Präsident Trump durchsucht und dabei Dokumente beschlagnahmt haben soll. Rusal gaben um weitere 8,7 Prozent nach. Der Kurs des auch in Hongkong notierten russischen Aluminiumherstellers war am Vortag um 50 Prozent eingebrochen, nachdem die USA am vergangenen Freitag neue gezielte Strafmaßnahmen gegen bestimmte russische Oligarchen, Regierungsmitglieder und Firmen verhängt hatten. Profiteur des Rusal-Debakels waren Chalco. Die Aktie des chinesischen Aluminiumproduzenten zog um über 7 Prozent an. Unter den weiteren Einzelwerten zogen PICC in Hongkong um 2,8 Prozent an. Der Kurs des Versicherers wurde gestützt von neuen Details zum Vorhaben, einen Teil der Aktien auch an der Börse in Festlandchina notieren zu lassen, hieß es. In Tokio waren die exportsensitiven Autowerte gesucht. Honda gewannen 2,6 und Toyota 1,4 Prozent. In Hongkong verteuerten sich Geely um 2,1 Prozent. In Seoul gab es Kursbewegung innerhalb des Samsung-Konglomerats. Einem TV-Sender zufolge will Samsung C&T 30 Prozent an Samsung Bioepis übernehmen, die derzeit laut der Nachrichtenagentur Reuters noch zu 95 Prozent im Besitz von Samsung Biologics ist. Biologics legten um 3,7 Prozent zu, Samsung C&T um 4,3 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen kommen am Dienstag etwas zurück. Die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt auch in diesem Segmant für Entspannung. Der chinesische Präsident Xi Jinping will den USA den Marktzugang erleichtern, Importzölle senken und Obergrenzen für ausländische Autos erhöhen. Leicht positiv auf die Financials wirken sich zudem die Pläne der EZB aus, Banken in Abwicklung mit Liquidität zu versorgen. Stützend für die Credits wirken sich in dieser Woche auch die hohen Fälligkeiten aus, die nach Wiederanlage suchen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer-Aktie springt 5 Prozent nach Bericht über Monsanto-Freigabe

Die Bayer-Aktie profitiert mit einem Kurssprung von der Aussicht, dass nach der EU-Kommission nun auch das US-Justizministerium die Übernahme des Saatgutriesen Monsanto freigeben wird. Sollte sich ein entsprechender Bericht des Wall Street Journal (WSJ) bewahrheiten, so dürfte der vor allem bei Umweltschützern umstrittene Deal bald wie von Bayer geplant in trockenen Tüchern sein. In Frankfurt legen Bayer im frühen Handel um 5 Prozent auf 98,12 Euro zu und ist damit mit Abstand Spitzenreiter im DAX.

SAP bietet Kunden künftig alternatives Preismodell an

Kunden von SAP können sich künftig für ein alternatives Abrechnungsmodell entscheiden, wenn sie mit Maschinen oder über Drittsoftware kostenpflichtige Prozesse in SAP-Systemen auslösen. Der Softwarekonzern startete nach intensivem Austausch mit seinen Kunden ein neues Preismodell, das neben der herkömmlichen Abrechnung von Softwarelizenzen nach Zahl der Nutzer auch eine Abrechnung nach einzelnen Transaktionen vorsieht.

Siemens Gamesa baut 194-MW-Windpark nebst Batteriespeicher

April 10, 2018 06:46 ET (10:46 GMT)

Der Windanlagenhersteller Siemens Gamesa hat einen Großauftrag aus Australien erhalten. Er soll nach eigenen Angaben für den unabhängigen Stromerzeuger Neoen in Stawell im Bundesstaat Victoria bis August 2019 einen Windpark mit 56 Anlagen und einer Gesamtleistung von 194 Megawatt errichten. Flankiert wird der Windpark mit einem großen Lithium-Ionen-Batteriespeicher, der 34 Megawattstunden erzeugten Windstrom aus der Anlage speichern und eine Leistung von 20 Megawatt ins Netz einspeisen kann.

Rocket-Beteiligung Global Fashion Group senkt Verlust weiter

Die Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG) hat den operativen Verlust im vierten Quartal bei anhaltendem Wachstum weiter verringert. Effizienzmaßnahmen und Skaleneffekte waren dafür ausschlaggebend. Sie konnten negativ wirkende Effekte durch Preisinvestitionen und den Produktmix mehr als ausgleichen.

Rewe steigert Umsatz - Gewinn von Sondereffekten belastet

Der Einzelhandels- und Reisekonzern Rewe hat trotz eines kräftigen Wachstums im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient. Das war auf Sondereffekte unter anderem im Zusammenhang mit der Übernahme der Filialen von Kaiser's-Tengelmann zurückzuführen. Wachstum erzielte das Kölner Unternehmen insbesondere auf dem Heimatmarkt.

Jüngste Streiks kosten Air France 170 Millionen Euro

Die jüngsten Streiks bei Air France kosten die französische Fluggesellschaft wohl rund 170 Millionen Euro. Das Unternehmen gab eine Einschätzung der Folgen von sieben Tagen Arbeitsniederlegungen für das Betriebsergebnis ab. Dabei schloss Air France auch die für Dienstag und Mittwoch geplanten Streiks mit ein.

Apple versorgt sich weltweit vollständig mit erneuerbaren Energien

"100 Prozent saubere Energie" - Dieses Ziel hat der US-Konzern Apple nach eigenen Angaben in seinen Geschäften, Rechenzentren, Büros und gemeinsam verwalteten Einrichtungen weltweit erreicht. "Nach Jahren harter Arbeit" sei dieser "bedeutende Meilenstein" geschafft, teilte Apple mit.

Axa mit Anpassungen im Schweiz-Geschäft - Einmalbelastung erwartet

Der Versicherungskonzern Axa stellt sein Modell im Schweizer Lebensversicherungsgeschäft um. Die Maßnahme umfasst einen Transfer von Reserven im Volumen von rund 31 Milliarden Franken. Daraus erwartet das Unternehmen eine einmalige Belastung des Nettoergebnisses von rund 400 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2018.

Glencore-CEO zieht sich wegen Sanktionen aus Rusal-Board zurück

Der Rohstoffkonzern Glencore zieht Konsequenzen aus den US-Sanktionen gegen den russischen Aluminiumhersteller Rusal und dessen Mehrheitsaktionär EN+. Glencore-CEO Ivan Glasenberg zieht sich aus dem Board des russischen Unternehmens zurück. Glencore unternehme alle notwendigen Schritte, um nach den Sanktionen die Risiken für das Geschäft zu minimieren, teilte der Konzern mit.

Aromenhersteller Givaudan wächst in allen Bereichen

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Givaudan hat im ersten Quartal ein solides Wachstum verzeichnet. Dabei profitierte der Schweizer Konzern, ein Konkurrent der deutschen Symrise AG, von dem Geschäft in den Schwellenländern. Auch Akquisitionen trugen nach Angaben des Unternehmens zum Ergebnis bei.

Raiffeisen erwartet Millionenbelastung aus Verkauf in Polen

Raiffeisen Bank International verkauft einen Großteil des Polen-Geschäfts an die französische BNP Paribas. Für das Kernbankgeschäft der Raiffeisen Bank Polska bekommen die Österreicher 775 Millionen Euro, was unterhalb des Buchwerts von 815 Millionen Euro zum Jahresende 2017 liegt, wie die RBI mitteilte. Der Verkauf werde das RBI-Konzernergebnis mit 120 Millionen Euro belasten.

SAS ordert 50 Airbus A320neo

Airbus hat einen Auftrag für seinen Mittelklasseflieger A320neo aus Skandinavien erhalten. Die SAS AB hat 50 Maschinen des Modells bei Airbus mit der Option einer Aufstockung um 5 Flugzeuge bestellt. Die Flotte der Fluglinie wird damit künftig ausschließlich aus Flugzeugen des europäischen Herstellers bestehen.

Lieferando-Mutter Takeaway mit starkem Wachstum zum Jahresauftakt

Der niederländische Essenslieferdienst-Konzern Takeaway ist im ersten Quartal kräftig gewachsen. Vor allem in Deutschland, wo das Unternehmen unter der Marke Lieferando agiert, stärkte die Takeaway.com NV ihre Marktposition.

Varta stellt weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum in Aussicht

Der Batteriehersteller Varta will nach einem starken Gewinnwachstum bei Ergebnis und Umsatz noch eine Schippe drauflegen. "Wir sind sehr gut aufgestellt, um beim Umsatzwachstum in 2018 nochmals deutlich zuzulegen", sagte Finanzvorstand Steffen Munz laut Mitteilung des seit Herbst 2017 an der Börse notierten Unternehmens. "Auch gehen wir davon aus, das Ergebnis aufgrund der Skalierung unseres Geschäftsmodells wieder sehr deutlich im Vergleich zum Vorjahr zu steigern."

Swiss Re: 2017 bislang höchste versicherte Katastrophenschäden

Wirbelstürme und Waldbrände sorgten 2017 laut einer Studie für das höchste bislang gemessene versicherte Schadensaufkommen. Die weltweiten versicherten Schäden aus Katastrophenereignissen lagen im vergangenen Jahr bei 144 Milliarden US-Dollar nach 56 Milliarden im Vorjahr, wie aus der jüngsten "Sigma"-Studie des Rückversicherungskonzerns Swiss Re hervorgeht. Der gesamtwirtschaftliche Schaden wird in der Studie auf 337 Milliarden Dollar beziffert, der bislang zweithöchste Wert.

Zurich Insurance startet Aktienrückkauf am Mittwoch

Zurich Insurance wird den im Februar angekündigten Aktienrückkauf diese Woche starten. Insgesamt will der Schweizer Versicherer ab Mittwoch bis zu 1,74 Millionen Anteile erwerben. Zurich hatte Anfang des Jahres mitgeteilt, eigene Aktien zu kaufen und diese dann einzuziehen.

